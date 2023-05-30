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Галущенко поручил госинспекции немедленно найти причину сегодняшним отключениям света

30 мая 2023 18:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Галущенко поручил госинспекции немедленно найти причину сегодняшним отключениям света
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство энергетики Украины под руководством Германа Галущенко потребовало от Государственной инспекции энергетического надзора быстрейшего формирования комиссии, которая займется тщательным исследованием причин, вызвавших аварийное отключение электричества в объединенной энергосистеме 30 мая.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

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Важно подчеркнуть, что произошедшие инциденты были непредвиденными и нежелательными, особенно учитывая, что, как известно, электроэнергия в стране в настоящее время генерируется в достаточном количестве для удовлетворения всех потребностей населения и промышленности. Это означает, что преднамеренное отключение абонентов не было запланировано в любом регионе.

В сообщении указывается, что сегодня в 13:00 по местному времени произошли отключения в нескольких крупных городах страны, включая Киев, Харьков, Полтаву, Винницу и Сумы. Они были вызваны уменьшением частоты в Объединенной энергосистеме.

Напомним, в энергетическом холдинге ДТЭК оценили возможность веерных отключений электроэнергии летом 2023 года. В этот период планируется нарастить импорт.

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