Галущенко поручил госинспекции немедленно найти причину сегодняшним отключениям света

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Википедия

Министерство энергетики Украины под руководством Германа Галущенко потребовало от Государственной инспекции энергетического надзора быстрейшего формирования комиссии, которая займется тщательным исследованием причин, вызвавших аварийное отключение электричества в объединенной энергосистеме 30 мая.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

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Важно подчеркнуть, что произошедшие инциденты были непредвиденными и нежелательными, особенно учитывая, что, как известно, электроэнергия в стране в настоящее время генерируется в достаточном количестве для удовлетворения всех потребностей населения и промышленности. Это означает, что преднамеренное отключение абонентов не было запланировано в любом регионе.

В сообщении указывается, что сегодня в 13:00 по местному времени произошли отключения в нескольких крупных городах страны, включая Киев, Харьков, Полтаву, Винницу и Сумы. Они были вызваны уменьшением частоты в Объединенной энергосистеме.

Напомним, в энергетическом холдинге ДТЭК оценили возможность веерных отключений электроэнергии летом 2023 года. В этот период планируется нарастить импорт.