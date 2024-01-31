Галущенко назвал области, которые имеют наибольшие долги за электроэнергию

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что отмена моратория на стоимость электроэнергии является справедливым решением. По его словам, самые большие долги за свет имеют Киевская и Черновицкая области, а именно более миллиарда гривен.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Харькове, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Чиновник отметил, что украинцы начали злоупотреблять мораторием во время полномасштабного вторжения.

"Несправедливо, когда жители, условно, Харьковщины, постоянно под обстрелом, платят лучше, чем жители регионов, которые не имеют непосредственного прикосновения к боевым действиям", — отметил Галущенко.

Министр подчеркнул, что поднятие тарифов на электроэнергию является критически важным для энергосистемы, однако резко этого государство делать не будет.

Также Герман Галущенко заявил, что в Украине не будут поднимать тарифы на электроэнергию. По его словам, сейчас очень много манипуляций вокруг этого вопроса.

Кроме того, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти возможность повышения тарифа на свет с апреля или во время следующего отопительного сезона, министр заверил, что таких намерений нет.