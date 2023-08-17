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Галущенко розповів, чи буде Україна продовжувати контракт на транзит газу РФ

17 серпня 2023 08:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Галущенко розповів, чи буде Україна продовжувати контракт на транзит газу РФ
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: atom.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У 2024 році закінчується контракт на транзит російського газу через Україну. Київ не буде вести переговори щодо його продовження.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Транзит газу РФ через Україну

Галущенко розповів, що контрактом передбачений транзит російського газу до Європи через Україну. За його словами, продовження контракту буде залежати від того, чи зможе Європа обійтись без ресурсів РФ.

Міністр енергетики наголосив, що Україна не виступатиме стороною перемовин з Росією щодо можливого продовження транзиту. Він сподівається, що Європа зможе бути без газу РФ.

"По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю, що наступний рік буде показовим із точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося", — сказав Галущенко.

Однак Росія може самостійно припинити дію контракту будь-коли, адже Москва веде непередбачувану агресивну політику.

"Це абсолютно очевидно, що це не пов'язано з юридичними формальностями", — зауважив міністр енергетики.

За його словами, Україна все ж може мати головну роль в забезпеченні стабільності на європейському ринку газу. Компанії Європи продовжують зберігати газ в українських газосховищах. Галущенко наголосив, що ця тенденція зростатиме.

"Я впевнений, що найближчий місяць буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна — надійний партнер навіть під час війни. По-друге, це те, що Україна здатна гарантувати безпеку постачання для Європи, і це важливо", — додав він.

Нагадаємо, європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в Україні, щоб скористатися нижчими цінами та наявними потужностями. При цьому вони не зважають на ризики, пов’язані з війною, що триває.

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