Європейські трейдери зберігають газ в Україні, незважаючи на війну, — Reuters

Газопровідні труби в Україні. Фото: Ukraine Business News

Європейські газові трейдери почали зберігати природний газ в Україні, щоб скористатися нижчими цінами та наявними потужностями. При цьому вони не зважають на ризики, пов’язані з триваючою війною.

Про це пише Reuters.

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Після вторгнення Росії в Україну, Європейський Союз (ЄС) прагнув отримати великі обсяги зберігання газу, щоб компенсувати скорочення російського постачання, особливо під час пікового попиту в зимові місяці. Очікується, що ЄС досягне мети заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада.

В чому полягає вигода трейдерів ЄС

Трейдери повідомили, що є комерційна логіка зберігання в Україні, а не на території ЄС, оскільки це дає змогу скористатися нижчими цінами зараз, а не майбутніми поставками.

Ціна газу з поставкою у вересні становить 30 євро (32,96 дол. США) за МВт-год порівняно з форвардними цінами на перший квартал 2024 року в 49 євро, згідно з цінами на ринку ф’ючерсів на газ у Нідерландах TTF.

Чеська група EPH заявила Reuters, що рішення використовувати українські сховища також є ознакою довіри до країни.

"EP Commodities транспортує природний газ в Україну та використовує українські газосховища. Ми віримо в надійність систем транспортування та зберігання газу України, які зарекомендували себе навіть у такій надзвичайно складній обстановці військового часу", — сказав Мирослав Гасько, голова правління EP Commodities EPH.

За даними платформи прозорості GIE, 7 серпня сховища газу в країнах ЄС були заповнені на 87%.

Ризики для європейців

"Нафтогаз" заявив, що іноземні клієнти можуть використовувати понад 10 мільярдів кубометрів (млрд кубометрів) сховищ країни обсягом близько 30 мільярдів кубометрів, переважно на заході країни, який знаходиться далеко від лінії фронту.

Словаччина державна SPP, яка постачає більшу частину словацького ринку, частково російським газом, заявила, що розглядає можливість використання українських сховищ, оскільки словацькі сховища вже заповнені на 90%.

Інші європейські трейдери заявили, що існують ризики через можливі військові удари або побоювання щодо того, що станеться з мережею, якщо Росія припинить качати газ, який вона все ще надсилає на захід через Україну.

Раніше ми повідомляли, що російська Федерація не може знайти покупців на 90 млрд кубометрів свого газу. Після втрати європейського ринку та падіння ціни на газ бюджет РФ за перші п’ять місяців 2023 року отримав на 45% менше коштів, ніж за той же період 2022 року.

Нагадаємо, у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як діяти українцям, щоб в майбутньому уникнути цифр "із повітря".