Галущенко рассказал, будет ли Украина продлевать контракт на транзит газа РФ

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: atom.gov.ua

В 2024 году истекает контракт на транзит российского газа через Украину. Киев не будет вести переговоры по его продлению.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью "Голосу Америки".

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Галущенко рассказал, что контрактом предусмотрен транзит российского газа в Европу через Украину. По его словам, продление контракта будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без ресурсов РФ.

Министр энергетики подчеркнул, что Украина не будет выступать стороной переговоров с Россией о возможном продлении транзита. Он надеется, что Европа сможет быть без газа РФ.

"Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показательным с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло", — сказал Галущенко.

Однако Россия может самостоятельно прекратить действие контракта в любое время, ведь Москва ведет непредсказуемую агрессивную политику.

"Это совершенно очевидно, что это не связано с юридическими формальностями", — отметил министр энергетики.

По его словам, Украина все же может иметь главную роль в обеспечении стабильности на европейском рынке газа. Компании Европы продолжают хранить газ в украинских газохранилищах. Галущенко отметил, что эта тенденция будет расти.

"Я уверен, что ближайший месяц будет только увеличение объемов закачки газа, а это означает, что Украина — надежный партнер даже во время войны. Во-вторых, это то, что Украина способна гарантировать безопасность поставок для Европы, и это важно", — добавил он.

Напомним, европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в Украине, чтобы воспользоваться более низкими ценами и имеющимися мощностями. При этом они не учитывают риски, связанные с войной, которая продолжается.