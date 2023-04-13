Галущенко розповів, що робить Україна для захисту енергосистеми від можливих нових атак РФ

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Міністерство енергетики працює над тим, що енергетична інфраструктура України була захищена від можливих атак Російської Федерації. Також створюється резерв устаткування для швидкого ремонту у разі пошкоджень енергооб'єктів.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

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За словами Галущенка, Міненерго наразі зосереджене на відновленні пошкоджених енергооб'єктів. Окрім цього, за його словами, планується створити запас устаткування, який буде використовуватись для швидкого ремонту пошкоджень.

"І безумовно, це цілий план щодо робіт, які треба зробити з точки зору захисту об'єктів критичної інфраструктури", — розповів міністр.

Нагадаємо, 7 квітня міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії. Наразі Україна має профіцит генеруючої потужності.

Нещодавно Герман Галущенко розповів, що відновлення експорту електроенергії до Європи дозволило б Україні отримувати до 70 мільйонів доларів прибутків щомісяця.

Тако ми писали, що Україна спільно з Польщею планує запустити повітряну електролінію, яка поєднає українську та європейську енергосистеми. Мають відновити ЛЕП, яка не працювала понад 30 років.