Галущенко рассказал, что делает Украина для защиты энергосистемы от возможных новых атак РФ

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Министерство энергетики работает над тем, что энергетическая инфраструктура Украины защищена от возможных атак Российской Федерации. Также создается резерв оборудования для быстрого ремонта при повреждениях энергообъектов.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.

Читайте также:

Как готовят украинскую энергосистему

По словам Галущенко, Минэнерго сосредоточено на восстановлении поврежденных энергообъектов. Кроме того, по его словам, планируется создать запас оборудования, который будет использоваться для быстрого ремонта повреждений.

"И безусловно, это целый план по работам, которые нужно сделать с точки зрения защиты объектов критической инфраструктуры", — рассказал министр.

Напомним, 7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, который разрешает начать процесс возобновления экспорта электроэнергии. Сейчас у Украины есть профицит генерирующей мощности.

Недавно Герман Галущенко рассказал, что возобновление экспорта электроэнергии в Европу позволило Украине получать до 70 миллионов долларов доходов ежемесячно.

Также мы писали, что Украина совместно с Польшей планирует запустить воздушную электролинию, которая объединит украинскую и европейскую энергосистемы. Будет восстановлена ЛЭП, которая не работала более 30 лет.