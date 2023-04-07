Україна відновлює експорт електроенергії: підписано розпорядження

Україна завершує опалювальний сезон з профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії. Наразі Україна має профіцит генеруючої потужності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Готовність відновити експорт

"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок — відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури", — зазначив Галущенко.

За інформацією Міненерго, дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

Забезпечення потреб українських споживачів

Водночас Галущенко акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів залишається пріоритетом.

"Забезпечення електроенергією наших споживачів - це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації", — сказав міністр.

За його словами, збільшення генерації та відкриття експорту — це відповідь українських енергетиків на російські обстріли і намагання знищити енергосистему.

Як відомо, з 11 жовтня 2022 року Україна припинила експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об'єктів.

Нагадаємо, раніше голова Міненерго Герман Галущенко розповів, що Україна може експортувати до 400 МВт електроенергії. До того ж є потенціал збільшити цей обсяг.

Також у Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.