Тарифи на газ — газзбути показали ціни на квітень

Річні пропозиції постачальників діють до травня

В Україні у квітні 2023 року добігає кінця термін дії довгострокових договорів на постачання природного газу до побутових споживачів. Річні пропозиції постачальників блакитного палива" діють до 30 квітня включно, після чого ціни можуть підвищитися.

Про нові розцінки за газ на квітень повідомляє профільне видання "Газправда".

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Оновлені тарифи на квітень

Як зазначається, у квітні в рамках річної пропозиції природний газ споживачам запропонують дев'ять газопостачальників. Вартість блакитного палива варіюється від 7,70 до 9,99 гривні за кубічний метр.

Зокрема, п’ять постачальників забезпечать клієнтів паливом за ціною до 8 гривень, а у чотирьох ціна коливається від 8,20 до 9,99 гривні за кубометр.

Послугами ГК "Нафтогаз" користуються близько 98% українських побутових споживачів. Своїм клієнтам "Нафтогаз" пропонує природний газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубічний метр.

Із 1 травня поточного року вартість палива для населення не зміниться.

Для переважної більшості клієнтів "Нафтогазу" — блакитне паливо коштуватиме 7,96 грн за один куб. В країні діє мораторій на підвищення вартості комунальних тарифів для населення на окремі види комунпослуг. Зокрема, йдеться про постачання теплової енергії, гарячої води та природного газу. Дані послуги не повинні дорожчати під час воєнного стану, а також пів року після закінчення.

Можливість перегляду тарифів

При цьому експерти не виключають, що в Україні можуть зрости тарифи на природний газ після завершення опалювального сезону. Одна з причин — надскладна фінансова ситуація в НАК "Нафтогаз".

За словами голови правління Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, за певними оцінками, Нафтогаз потребує з державного бюджету 200 – 300 мільйонів гривень. Через це компанія може піти на непопулярні кроки та підняти тарифи для побутових споживачів.

Він зауважує, що вартість газу у Європейському Союзі та на лондонській біржі знизилася до близько 400 доларів. Тому, на скільки саме підняття тарифів було б популярним в країні, зважаючи на власний газовидобуток, сказати складно.

"Але ми можемо очікувати підняття тарифів на газ в середньому десь до 11 – 12 гривень. Наскільки я знаю, розглядається декілька варіантів підняття вартості газу: перший етап — 11 – 12 гривень, другий — до вартості 16 гривень", — розповів Попенко.

Нагадаємо, в Україні у низці регіонів завершується опалювальний сезон 2022-2023. Як зазначив керівник Нафтогазу, Україна успішно завершує важкий опалювальний сезон раніше запланованого терміну, оскільки це дозволяють зробити погодні умови.

Також ми писали, що "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.