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У низці українських регіонів відключають опалення, — Нафтогаз

27 березня 2023 13:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Опалювальний сезон завершують у низці міст — де саме
Вимикають подачу тепла здебільшого на півдні
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у зв'язку зі сприятливою погодою у низці регіонів завершується опалювальний сезон 2022-2023. Почали вимикати подачу тепла у шести областях.

Про це розповів голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook.

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Як зазначив керівник Нафтогазу, Україна успішно завершує важкий опалювальний сезон раніше запланованого терміну, оскільки це дозволяють зробити погодні умови.

Так, почали відключати опалення у містах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Волинської та Вінницької областей.

"Чекаємо ще кілька днів холодної погоди, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях. Ми пройшли найважчу зиму і це надає нам впевненості вистоїмо й надалі!", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

Як раніше зазначав Чернишов, цього року Нафтогаз планує наростити видобуток "блакитного палива" на 8%, приватні компанії — на 16%, але в умовах заборони експорту.

Також ми писали, що найближчого тижня опалення буде відключено відразу в кількох містах, тоді як у деяких регіонах опалення вже відключено або працює за графіком.

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