Нафтогаз відмовиться від імпорту газу — коли та чому

Нафтогаз має намір відмовитися від імпорту газу: коли та чому
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.
Про це повідомив голова компанії Олексій Чернишов в інтерв'ю Bloomberg.
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Збільшення видобутку газу
Як зазначив Чернишов, цього року Нафтогаз планує наростити видобуток "блакитного палива" на 8%, приватні компанії — на 16%, але в умовах заборони експорту.
"Збільшення внутрішнього виробництва — наша стратегічна мета, і ми маємо займатися цим самі… Це не просто питання бізнесу — це питання виживання та незалежності України", — пояснив він.
За розрахунками Міжнародного валютного фонду та Нафтогазу, за найгіршого сценарію 2023 року Україні потрібно було б закупити 5 млрд куб. м природного газу. За нормального розвитку подій — необхідно буде докупити тільки 2 млрд куб. м.
Раніше Нафтогаз заявляв про плани збільшити власний видобуток газу у 2023-му на 1 млрд куб. м, а також, що вже зараз розпочинають підготовку до опалювального сезону 2023-2024.
Нагадаємо, російські масовані ракетні удари пошкодили понад триста об’єктів з видобутку "блакитного палива". За попередніми оцінками, втрачено газовидобувних потужностей на приблизно 700 млн доларів.
Також ми писали, що в Давосі на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) Україні вдалося домовитися про закупівлі додаткового обсягу природного газу. Домовлено про фінансування.
Додамо, найбільша українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яка з осені минулого року перейшла у власність держави, планує наростити видобуток нафти у 2023 році. Європейські та українські компанії зацікавлені у розвитку родовищ.