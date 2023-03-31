Тарифы на газ — газсбыты показали цены на апрель

Годовые предложения поставщиков действуют до мая

В Украине в апреле 2023 года истекает срок действия долгосрочных договоров на поставку природного газа бытовым потребителям. Годовые предложения поставщиков "голубого топлива" действуют до 30 апреля включительно, после чего цены могут повыситься.

О новых расценках за газ на апрель сообщает профильное издание "Газправда".

Читайте также:

Обновленные тарифы на апрель

Как сообщается, в апреле в рамках годового предложения природный газ потребителям предлагают девять газопоставщиков. Стоимость голубого топлива варьируется от 7,70 до 9,99 гривны за кубический метр.

В частности, пять поставщиков снабдят клиентов топливом по цене до 8 гривен, а у четырех цена колеблется от 8,20 до 9,99 гривны за кубометр.

Услугами ГК "Нафтогаз" пользуются около 98% украинских бытовых потребителей. Своим клиентам компания предлагает природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубический метр.

С 1 мая этого года стоимость топлива для населения не изменится.

Для подавляющего большинства клиентов "Нафтогаза" — "голубое топливо" обойдется в 7,96 грн за один куб, поскольку в стране действует мораторий на повышение стоимости коммунальных тарифов для населения на отдельные виды коммунуслуг. В частности, речь идет о поставках тепловой энергии, горячей воды и природному газу. Данные услуги не должны дорожать во время военного положения, а также полгода после окончания.

Возможность пересмотра тарифов

При этом эксперты не исключают, что в Украине могут вырасти тарифы на газ после завершения отопительного сезона. Одна из причин — сверхсложная финансовая ситуация в НАК "Нафтогаз".

По словам главы правления Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, по определенным оценкам, Нафтогаз нуждается в государственном бюджете 200 – 300 миллионов гривен. Поэтому компания может пойти на непопулярные шаги и поднять тарифы для бытовых потребителей.

Он отмечает, что стоимость газа в Европейском Союзе и на лондонской бирже снизилась до 400 долларов. Поэтому, на сколько именно поднятие тарифов было бы популярно в стране, учитывая собственную газодобычу, сказать сложно.

"Но мы можем ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11 – 12 гривен. Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов поднятия стоимости газа: первый этап — 11 – 12 гривен, второй — к стоимости 16 гривен", — рассказал Попенко.

Напомним, в Украине в связи с благоприятной погодой в ряде регионов завершается отопительный сезон 2022-2023. Как отметил руководитель Нафтогаза, Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон раньше запланированного срока, поскольку это позволяют сделать погодные условия.

Также мы писали, что "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.