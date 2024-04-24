Цены на сигареты и бензин вырастут из-за новых акцизов — прогноз Гетманцева

Глава комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ожидается подорожание табачных изделий и горючего из-за новых акцизов. В частности бензин может повыситься в цене во второй половине 2024 года.

Об этом рассказал в эфире Новини.LIVE глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Прогноз по подорожанию горючего и сигарет

"Сигареты в Украине наверняка будут дорожать", — прогнозирует глава комитета.

По его словам, речь идет о поэтапном повышении год к году и переводе акциза в евро. Ежегодно акциз растет на 20%. В новом законопроекте прописано, что со следующего года будет установлен показатель в 30%. То есть речь идет не обо всей стоимости сигарет, а об акцизе, который будет равен около 60%.

Что касается новых цен на топливо, то отметил, что первый шаг к подорожанию бензина должен состояться во втором полугодии 2024 года.

"В частности, 20 млрд Кабмин рассчитывает получить от этого в бюджет... Я не готов сказать, повлияют ли веерные отключения на цену топлива. Я так не думаю, потому что это не тот уровень потребления... Однако я убежден в том, что на стоимость влияет больше цена на нефть, которая прыгает сегодня вверх", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Законодательная инициатива по изменению акцизов

В марте правительство одобрило законопроект о приведении ставок акцизного налога на топливо к минимальным уровням, установленным в Европейском Союзе (ЕС). Повышение планируется ввести постепенное, в течение четырех лет.

Пересмотр акцизов обусловлен необходимостью приближения законодательства к нормам ЕС посредством получения Украиной статуса государства-кандидата на членство в блоке.

Сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1 тыс. литров, для дизеля — 139,5 евро, автогаза — 52 евро, альтернативного топлива — 162 евро.

Также правительство одобрило инициативу, предусматривающую постепенное повышение акцизного налога для табачных изделий в Украине.

Если соответствующий законопроект о повышении акцизов на табачные изделия поддержит парламент, то ставка вырастет с 1 июля до 47 евро за 1 тыс. сигарет с фильтром.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине наблюдается рост цен на автогорючее. В последний месяц бензин и дизель подорожали в среднем на 1,5 гривны за литр. Предполагается, что цена бензина может вырасти до 60 гривен.

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