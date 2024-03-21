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Головний інтернет-форум вийшов на фондовий ринок — скільки коштують акції компанії

21 березня 2024 15:02
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Головний інтернет-форум вийшов на фондовий ринок — скільки коштують акції компанії
Логотип Reddit на смартфоні. Фото: alamy.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Компанія Reddit, що володіє мільйонами форумів на своїй інтернет-платформі з однойменною назвою, провела первинне розміщення своїх акцій. Компанію зареєстровано на Нью-Йоркській Фондовій Біржі.

Про розміщення акцій Reddit пише Business Insider.

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Скільки коштують акції Reddit

Як зазначається, попри те, що Reddit виріс за рахунок продажу медіа-гіганту Condé Nast у 2006 році, а потім був переданий своїй материнській компанії Advance Publications, компанія весь цей час наполегливо шукала шлях до прибутковості. Reddit встановив ціну своїх акцій на рівні 34 долари — верхня межа цінового діапазону. Компанія оцінюється в 6,4 мільярда доларів.

Експерти додають, що первинне розміщення акцій Reddit стало одним із найбільших подібних подій з останній час. При цьому, за словами аналітиків платформа Reddit була створена в той же час, що і Facebook та X (Twitter), але має в середньому 73,1 мільйона активних користувачів на день, що далеко від 2 мільярдів і 245 мільйонів користувачів на день які мають ці дві соціальні мережі відповідно.

Минулого року виручка Reddit зросла приблизно на 21%, а чистий збиток на кінець 2023 року склав 90,8 млн доларів порівняно з 158,6 млн доларів у попередньому році. Проте, як зазначають експерти, ці втрати поки що не налякали інвесторів.

Нагадаємо, Акції Gucci, Balenciaga та інших брендів рекордно обвалились. Це сталось після надходження інформації, що продажі бренду Gucci впали в першому кварталі на 20 відсотків.

Також ми писали, що Tesla прогнозують похмуре майбутнє. За словами аналітика банківської холдингової компанії Wells Fargo Коліна Лангана, цього року продажі Tesla можуть зовсім зупинити своє зростання.

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