Головний інтернет-форум вийшов на фондовий ринок — скільки коштують акції компанії

Логотип Reddit на смартфоні. Фото: alamy.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Компанія Reddit, що володіє мільйонами форумів на своїй інтернет-платформі з однойменною назвою, провела первинне розміщення своїх акцій. Компанію зареєстровано на Нью-Йоркській Фондовій Біржі.

Про розміщення акцій Reddit пише Business Insider.

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Як зазначається, попри те, що Reddit виріс за рахунок продажу медіа-гіганту Condé Nast у 2006 році, а потім був переданий своїй материнській компанії Advance Publications, компанія весь цей час наполегливо шукала шлях до прибутковості. Reddit встановив ціну своїх акцій на рівні 34 долари — верхня межа цінового діапазону. Компанія оцінюється в 6,4 мільярда доларів.

Експерти додають, що первинне розміщення акцій Reddit стало одним із найбільших подібних подій з останній час. При цьому, за словами аналітиків платформа Reddit була створена в той же час, що і Facebook та X (Twitter), але має в середньому 73,1 мільйона активних користувачів на день, що далеко від 2 мільярдів і 245 мільйонів користувачів на день які мають ці дві соціальні мережі відповідно.

Минулого року виручка Reddit зросла приблизно на 21%, а чистий збиток на кінець 2023 року склав 90,8 млн доларів порівняно з 158,6 млн доларів у попередньому році. Проте, як зазначають експерти, ці втрати поки що не налякали інвесторів.

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