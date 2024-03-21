Главный интернет-форум вышел на фондовый рынок — сколько стоят акции компании

Reddit логотип на смартфоне. Фото: alamy.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Компания Reddit, владеющая миллионами форумов на своей интернет-платформе с одноименным названием, провела первоначальное размещение своих акций. Компания зарегистрирована на Нью-Йоркской Фондовой Бирже.

О размещении акций Reddit пишет Business Insider.

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Несмотря на то, что Reddit вырос за счет продажи медиа-гиганту Condé Nast в 2006 году, а затем был передан своей материнской компании Advance Publications, компания все это время настойчиво искала путь к прибыльности. Reddit установил цену своих акций на уровне 34 доллара — верхний предел ценового диапазона. Компания оценивается в 6,4 миллиарда долларов.

Эксперты добавляют, что первоначальное размещение акций Reddit стало одним из самых больших подобных событий в последнее время. При этом, по словам аналитиков, платформа Reddit была создана в то же время, что и Facebook и X (Twitter), но имеет в среднем 73,1 миллиона активных пользователей в день, что далеко от 2 миллиардов и 245 миллионов пользователей в день, которые имеют эти две социальные сети соответственно.

В прошлом году выручка Reddit выросла примерно на 21%, а чистый убыток к концу 2023 года составил 90,8 млн долларов по сравнению со 158,6 млн долларов в предыдущем году. Однако, как отмечают эксперты, эти потери пока не испугали инвесторов.

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