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"Наличные на аренду" — украинцам в трех регионах дадут средства на жилье

10 апреля 2024 14:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь ВПЛ — украинцам в трех регионах дадут деньги на аренду жилья
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские переселенцы в трех регионах могут получить средства на жилье в рамках инициативы "Наличные на аренду". Ее профинансирует гуманитарная организация Medair в партнерстве с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Об этом информирует столичное издание donpatriot.news.

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Кто получит средства по программе "Наличные на аренду"

Как отмечается, организация Medair при поддержке УВКБ ООН реализует программу "Наличные на аренду" для того, чтобы обеспечить внутренне перемещенным лицам одну из базовых потребностей — оплату аренды за квартиру или дом.

Программа охватит сразу три области:

  • Винницкую;
  • Хмельницкую;
  • Тернопольскую.

Переселенцы, проживающие в этих областях, могут получить денежную помощь на аренду квартиры, если будут подпадать под определенные требования. А именно:

  • семьи, проживающие в коллективном центре и желающие улучшить жилищные условия;
  • лица, которым грозит выселение из арендованного жилья и возвращение в коллективный центр;
  • переселенцы, недавно (последние три месяца) прибывшие в вышеупомянутые области, поэтому нужна финансовая помощь.

Как будет проходить финансирование аренды

Как отмечают в организации, финансовая помощь рассчитана только шесть месяцев. Сумму разделят на два платежа.

Также предоставление средств предполагает, что в арендуемое жилье будут запланированы мониторинговые визиты представителями/представительницами Medair и УВКБ ООН. Специалисты организации должны убедиться в том, что переселенцы проживают в достойных условиях.

После того, как истечет шестимесячный срок, за это время граждан должен найти источник дохода и самостоятельно оплачивать дальнейшую аренду.

Как ВПЛ получить средства на жилье

Для граждан, желающих принять участие в программе, необходимо:

  • иметь договор аренды жилья, где указана информация о возможности проживания в жилье минимум шесть месяцев;
  • обосновать способность платить за аренду самостоятельно после завершения программы;
  • подтвердить, что в прошлом году не поступало другой финансовой помощи на оплату аренды жилья от Medair или других международных организаций.

Проконсультироваться можно по телефону до 20 апреля 2024 года.

  • +380 (67) 6118 422.

Что еще стоит знать

Напомним, в приложении "Дія" снова начала работать услуга "Помощь для ВПЛ". Министерство цифровой трансформации и министерство социальной политики Украины усовершенствовали сервис, поэтому теперь в "Дія" можно оформить справку и выплаты ВПЛ на всю семью.

Также мы писали, что для ВПЛ появятся дешевые квартиры в аренду. Известно, каковы условия программы. Речь идет о социальной аренде жилья для решения вопроса внутренне перемещенных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке государства в решении жилищного вопроса.

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ВПЛ

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