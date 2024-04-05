Виплати ВПО — відомо, що робити тим, хто не отримав гроші у березні

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

У Міністерстві соціальної політики розповіли про фінансування виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за березень 2024 року. Йдеться про період, коли змінились правила для переселенців, і багато хто не встиг подати заявки повторно.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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Як зазначають у відомстві, з 1 березня влада ще на шість місяців продовжила допомогу виключно для внутрішньо переміщених осіб, які належать до вразливих категорій.

За підсумками березня отримали продовження грошових виплат автоматично 535 тисяч українців, передусім це — особи з інвалідністю першої і другої групи, а також пенсіонери, чий розмір виплат не більший за чотири прожиткові мінімуми (близько 9,44 тис. грн).

Також понад 196 тисяч родин звернулись із заявами про продовження виплат. З них упродовж березня опрацювали і призначили виплати для 98 тисяч сімей (особових рахунків), на загальну кількість 181 тисяча осіб.

Решту звернень щодо пролонгування виплат планують опрацювати, тому якщо переселенці дійсно мають право на виплату і звернулися по неї, проте досі не отримали коштів — гроші надійдуть у квітні за два місяці після опрацювання заяв.

"Якщо ви маєте право на виплату та звернулися за нею, проте поки що не отримали коштів, — це означає, що заява обробляється, а гроші надійдуть після призначення виплати за весь період з моменту подання такої заяви (тобто за березень та квітень включно)", — зазначили у Мінсоцполітики.

Як відомо, для тих, хто ще не встиг подати заявки повторно — термін подання продовжили до 30 квітня 2024 року.

Джерело: Мінсоцполітики

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Також ми писали, що українцям затвердили розміри одноразових виплат, присвячених Дню Незалежності у 2024 році. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.