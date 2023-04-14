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Гральний бізнес виходить "з тіні": обсяг легальних операцій різко зріс

14 квітня 2023 12:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гральний бізнес активніше легалізовував операції у березні
Легальний гральний заклад. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у березні 2023 року обсяг легальних операцій грального ринку перевищив 10 млрд гривень. Це майже у 3,5 раза більше за показник у лютому.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

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Голова комітету наголосив, що зростання легалізації операцій є прямим наслідком роботи Тимчасової Слідчої Комісії з питань економічної безпеки щодо "відбілення" грального ринку.

"Відповідно зросли і податкові платежі. Переважна більшість операторів вийшла в білу та почала сплачувати податки", зауважив Гетманцев.

За його словами, банки припинили надавати сприяння в ухиленні від оподаткування. При цьому попит на ліцензії не скоротився, а збільшився, що є черговим підтвердженням справедливості чинної системи оподаткування галузі.

"Залишається лише трошки дочистити ринок від тих, хто ще досі не зрозумів наслідків ухилення від оподаткування та стягнути недоплачені податки за 2022 рік", додав голова Податкового комітету.

Скільки податків заплатив гральний бізнес

Раніше представник Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Ярослав Железняк заявляв, що державний бюджет недоотримує податки від українського грального бізнесу. У березні надійшло 423,5 млн гривень до казни.

"Податки з грального бізнесу за березень 2023 року. До Бюджету надійшло 423,5 млн гривень. Це все ще мало, але: 1) в два рази більше, ніж за весь 2021 рік; 2) 60% від всього, що надійшло за 2022 рік", — зазначав Железняк.

Так, у січні-березні поточного року зібрали на 200 млн гривень більше, ніж за минулі два роки, зауважив він. Такі результати скасування податкових пільг для грального бізнесу. Через пільги у 2022 році він перерахував лише 53,6 млн гривень податків.

Нагадаємо, в Україні гральний бізнес позбавили податкових пільг. Законопроєкт з таким нововведенням підписав президент Володимир Зеленський у лютому 2023-го.

Також ми писали, що в Україні у 2022 році завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити від міжнародних компаній близько 6,3 млрд гривень. У лютому-березні 2023-го до сплати податку долучилися сервіси таксі Uber і Bolt.

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