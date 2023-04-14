Гральний бізнес активніше легалізовував операції у березні

Легальний гральний заклад. Фото: google.com

В Україні у березні 2023 року обсяг легальних операцій грального ринку перевищив 10 млрд гривень. Це майже у 3,5 раза більше за показник у лютому.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

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Голова комітету наголосив, що зростання легалізації операцій є прямим наслідком роботи Тимчасової Слідчої Комісії з питань економічної безпеки щодо "відбілення" грального ринку.

"Відповідно зросли і податкові платежі. Переважна більшість операторів вийшла в білу та почала сплачувати податки", — зауважив Гетманцев.

За його словами, банки припинили надавати сприяння в ухиленні від оподаткування. При цьому попит на ліцензії не скоротився, а збільшився, що є черговим підтвердженням справедливості чинної системи оподаткування галузі.

"Залишається лише трошки дочистити ринок від тих, хто ще досі не зрозумів наслідків ухилення від оподаткування та стягнути недоплачені податки за 2022 рік", — додав голова Податкового комітету.

Скільки податків заплатив гральний бізнес

Раніше представник Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Ярослав Железняк заявляв, що державний бюджет недоотримує податки від українського грального бізнесу. У березні надійшло 423,5 млн гривень до казни.

"Податки з грального бізнесу за березень 2023 року. До Бюджету надійшло 423,5 млн гривень. Це все ще мало, але: 1) в два рази більше, ніж за весь 2021 рік; 2) 60% від всього, що надійшло за 2022 рік", — зазначав Железняк.

Так, у січні-березні поточного року зібрали на 200 млн гривень більше, ніж за минулі два роки, зауважив він. Такі результати скасування податкових пільг для грального бізнесу. Через пільги у 2022 році він перерахував лише 53,6 млн гривень податків.

Нагадаємо, в Україні гральний бізнес позбавили податкових пільг. Законопроєкт з таким нововведенням підписав президент Володимир Зеленський у лютому 2023-го.

Також ми писали, що в Україні у 2022 році завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити від міжнародних компаній близько 6,3 млрд гривень. У лютому-березні 2023-го до сплати податку долучилися сервіси таксі Uber і Bolt.