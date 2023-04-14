Игорный бизнес активнее легализовывал операции в марте

Игорный бизнес выходит "из тени": объем легальных операций резко вырос
В Украине в марте 2023 года объем легальных операций игрового рынка превысил 10 млрд гривен. Это почти в 3,5 раза больше показателя в феврале.
Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.
Игорный бизнес выводят "из тени"
Глава комитета отметил, что рост легализации операций является прямым следствием работы Временной Следственной Комиссии по экономической безопасности по отражению игорного рынка.
"Соответственно выросли и налоговые платежи. Подавляющее большинство операторов вышли в белую и начали платить налоги", — отметил Гетманцев.
По его словам, банки прекратили оказывать содействие в уклонении от налогообложения. При этом спрос на лицензии не сократился, а увеличился, что является еще одним подтверждением справедливости действующей системы налогообложения отрасли.
"Остается лишь немного дочистить рынок от тех, кто до сих пор не понял последствий уклонения от налогообложения и взыскать недоплаченные налоги за 2022 год", — добавил глава Налогового комитета.
Сколько налогов заплатил игорный бизнес
Ранее представитель Налогового комитета Верховной Рады Украины Ярослав Железняк заявлял, что государственный бюджет недополучает налоги от украинского игорного бизнеса. В марте поступило 423,5 млн гривен в казну.
"Налоги с игорного бизнеса за март 2023 года. В Бюджет поступило 423,5 млн гривен. Это все еще мало, но: 1) в два раза больше, чем за весь 2021 год; 2) 60% от всего, что поступило за 2022 год год", — отмечал Железняк.
Так, в январе-марте текущего года собрали на 200 млн гривен больше, чем за прошедшие два года, отметил он. Таковы результаты отмены налоговых льгот для игорного бизнеса. Из-за льгот в 2022 году он перечислил всего 53,6 млн гривен налогов.
Напомним, в Украине игорный бизнес лишили налоговых льгот. Законопроект с таким нововведением подписал президент Владимир Зеленский в феврале 2023 года.
Также мы писали, что в Украине в 2022 году благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь от международных компаний около 6,3 млрд. гривен. В феврале-марте 2023 к уплате налога присоединились сервисы такси Uber и Bolt.