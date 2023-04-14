Игорный бизнес активнее легализовывал операции в марте

Легальное игорное заведение. Фото: google.com

В Украине в марте 2023 года объем легальных операций игрового рынка превысил 10 млрд гривен. Это почти в 3,5 раза больше показателя в феврале.

Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

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Глава комитета отметил, что рост легализации операций является прямым следствием работы Временной Следственной Комиссии по экономической безопасности по отражению игорного рынка.

"Соответственно выросли и налоговые платежи. Подавляющее большинство операторов вышли в белую и начали платить налоги", — отметил Гетманцев.

По его словам, банки прекратили оказывать содействие в уклонении от налогообложения. При этом спрос на лицензии не сократился, а увеличился, что является еще одним подтверждением справедливости действующей системы налогообложения отрасли.

"Остается лишь немного дочистить рынок от тех, кто до сих пор не понял последствий уклонения от налогообложения и взыскать недоплаченные налоги за 2022 год", — добавил глава Налогового комитета.

Сколько налогов заплатил игорный бизнес

Ранее представитель Налогового комитета Верховной Рады Украины Ярослав Железняк заявлял, что государственный бюджет недополучает налоги от украинского игорного бизнеса. В марте поступило 423,5 млн гривен в казну.

"Налоги с игорного бизнеса за март 2023 года. В Бюджет поступило 423,5 млн гривен. Это все еще мало, но: 1) в два раза больше, чем за весь 2021 год; 2) 60% от всего, что поступило за 2022 год год", — отмечал Железняк.

Так, в январе-марте текущего года собрали на 200 млн гривен больше, чем за прошедшие два года, отметил он. Таковы результаты отмены налоговых льгот для игорного бизнеса. Из-за льгот в 2022 году он перечислил всего 53,6 млн гривен налогов.

Напомним, в Украине игорный бизнес лишили налоговых льгот. Законопроект с таким нововведением подписал президент Владимир Зеленский в феврале 2023 года.

Также мы писали, что в Украине в 2022 году благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь от международных компаний около 6,3 млрд. гривен. В феврале-марте 2023 к уплате налога присоединились сервисы такси Uber и Bolt.