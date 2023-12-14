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Гроші на бізнес — деякі українці можуть отримати від 250 тис. грн

14 грудня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гранти на бізнес — українці можуть отримати допомогу від 250 тис. грн
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці можуть подавати заявки на сімнадцятий етап надання грантів для створення або розвитку ветеранського бізнесу від 250 тис. грн. Зареєструватися можна до 17 грудня 2023 року.

Про це йдеться на порталі "Дія".

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Детальніше про допомогу від 250 тис. грн

За умовами програми, учасники бойових дій чи громадяни з інвалідністю унаслідок війни, а також хтось із подружжя зможуть отримати такі суми:

  • до 250 тисяч, до 500 тисяч та до 1 мільйона гривень — для ветеранів за умови створення одного, двох, чотирьох робочих місць відповідно;
  • до 250 тисяч та до 500 тисяч — для когось із подружжя ветерана за умови появи одного, двох робочих місць відповідно;

У разі отримання гранту від 500 тисяч до 1 мільйона гривень ветерани мають бути зареєстровані як ФОП щонайменше три роки. Окрім того, такі гранти надають за умови співфінансування з отримувачем 70/30. 30% власних коштів отримувача гранту, 70% — кошти держави.

Як долучитись до програми онлайн

Зареєструватися у програмі можна через кабінет громадянина на порталі diia.gov.ua за посиланням за допомогою електронного підпису. Далі потрібно:

  • заповнити онлайн-заяву;
  • прикріпити бізнес-план за певною формою. Приклад заповненого бізнес-плану доступний на сайті Дії;
  • підписати електронним підписом та відправити.

"Зверніть увагу! Якщо заяву подає дружина або чоловік, то ветеран має погодити її за допомогою свого електронного підпису", — зазначається на порталі.

Також громадяни можуть отримати консультації щодо програми у будь-якому відділенні Ощадбанку.

За даними уряду, від старту програми "Власна справа" переможцями стали вже 227 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, отримають суму у 100 млн грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, наступного року в Україні підвищаться різноманітні соціальні виплати. Це станеться через зростання прожиткового мінімуму, від якого вони залежать.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть оформити матеріальну допомогу на оплату оренди житла та житлово-комунальних послуг. Таку можливість надає один з благодійних фондів.

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