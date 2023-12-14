Гранты на бизнес — украинцы могут получить помощь от 250 тыс. грн

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут подавать заявки на семнадцатый этап предоставления грантов для создания или развития ветеранского бизнеса от 250 тыс. грн. Зарегистрироваться можно до 17 декабря 2023 года.

Об этом говорится на портале "Дія".

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Детальнее о помощи от 250 тыс. грн

По условиям программы, участники боевых действий или граждане с инвалидностью в результате войны, а также кто-то из супругов смогут получить следующие суммы:

до 250 тысяч, до 500 тысяч и до 1 миллиона гривен — для ветеранов при условии создания одного, двух, четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тысяч и до 500 тысяч — для супругов ветерана при появлении одного, двух рабочих мест соответственно.

В случае получения гранта от 500 тысяч до 1 миллиона гривен ветераны должны быть зарегистрированы как ФЛП не менее трех лет. Кроме того, такие гранты предоставляются при софинансировании с получателем 70/30. 30% собственных средств получателя гранта, 70% — средства государства.

Как присоединиться к программе онлайн

Зарегистрироваться в программе можно через кабинет гражданина на портале diia.gov.ua по ссылке с помощью электронной подписи. Далее следует:

заполнить онлайн-заявление;

прикрепить бизнес-план по определенной форме. Пример заполненного бизнес-плана доступен на сайте Дія;

подписать электронной подписью и отправить.

"Обратите внимание! Если заявление подает жена или муж, то ветеран должен согласовать его с помощью своей электронной подписи", — отмечается на портале.

Также граждане могут получить консультации по программе в любом отделении Ощадбанка.

По данным правительства, от старта программы "Власна справа" победителями стали уже 227 ветеранов и членов семей участников боевых действий, получат сумму в 100 млн грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в следующем году в Украине повысятся всевозможные социальные выплаты. Это произойдет из-за роста прожиточного минимума, от которого они зависят.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь на оплату аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг. Такую возможность дает один из благотворительных фондов.