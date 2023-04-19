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Грошова допомога до 3 тис. гривень: в уряді обіцяють розширити виплати

19 квітня 2023 09:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова допомога — в уряді обіцяють розширити виплати ВПО
Евакуйовані громадяни Укрзалізницею. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні фінансову допомогу виплачуватимуть евакуйованим громадянам із небезпечних районів не лише потягами, а й автобусами. Уряд удосконалив механізм виплати такої допомоги.

Йдеться про постанову №1195 Кабінету міністрів України (КМУ).

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Як отримати виплати

Як зазначається, щоб отримати кошти, жителі небезпечних територій мають заздалегідь повідомити про евакуацію органи місцевої влади, які подають відповідні списки на виплати до обласної військової адміністрації.

У кінцевому пункті отримати кошти можна на основі:

  • документа, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційного коду;
  • свідоцтва про народження дитини;
  • документа, що підтверджує інвалідність.

Розмір виплати становить 2 тисячі гривень на дорослу людину та 3 тисячі гривень на дитину чи особу з інвалідністю.

Деталі отримання такої допомоги можна дізнатися за номером телефону:

  • гаряча лінія Мінреінтеграції: 15-48;
  • гаряча лінія уповноваженого з питань ВПО: (066) 813-62-39.

Нагадаємо, 18 квітня на засіданні Кабінету міністрів України створено координаційний штаб із питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також ми писали, що в Україні з 18 квітня поновили прийом заявок на міжнародні виплати по 6,6 тис. грн. Йдеться про грошову допомогу від УВКБ ООН.

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