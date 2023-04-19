Грошова допомога — в уряді обіцяють розширити виплати ВПО

Грошова допомога до 3 тис. гривень: в уряді обіцяють розширити виплати
В Україні фінансову допомогу виплачуватимуть евакуйованим громадянам із небезпечних районів не лише потягами, а й автобусами. Уряд удосконалив механізм виплати такої допомоги.
Йдеться про постанову №1195 Кабінету міністрів України (КМУ).
Як отримати виплати
Як зазначається, щоб отримати кошти, жителі небезпечних територій мають заздалегідь повідомити про евакуацію органи місцевої влади, які подають відповідні списки на виплати до обласної військової адміністрації.
У кінцевому пункті отримати кошти можна на основі:
- документа, що посвідчує особу;
- ідентифікаційного коду;
- свідоцтва про народження дитини;
- документа, що підтверджує інвалідність.
Розмір виплати становить 2 тисячі гривень на дорослу людину та 3 тисячі гривень на дитину чи особу з інвалідністю.
Деталі отримання такої допомоги можна дізнатися за номером телефону:
- гаряча лінія Мінреінтеграції: 15-48;
- гаряча лінія уповноваженого з питань ВПО: (066) 813-62-39.
Нагадаємо, 18 квітня на засіданні Кабінету міністрів України створено координаційний штаб із питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Також ми писали, що в Україні з 18 квітня поновили прийом заявок на міжнародні виплати по 6,6 тис. грн. Йдеться про грошову допомогу від УВКБ ООН.