Грошова допомога — в уряді обіцяють розширити виплати ВПО

Евакуйовані громадяни Укрзалізницею. Фото: Новини.LIVE

В Україні фінансову допомогу виплачуватимуть евакуйованим громадянам із небезпечних районів не лише потягами, а й автобусами. Уряд удосконалив механізм виплати такої допомоги.

Йдеться про постанову №1195 Кабінету міністрів України (КМУ).

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Як отримати виплати

Як зазначається, щоб отримати кошти, жителі небезпечних територій мають заздалегідь повідомити про евакуацію органи місцевої влади, які подають відповідні списки на виплати до обласної військової адміністрації.

У кінцевому пункті отримати кошти можна на основі:

документа, що посвідчує особу;

ідентифікаційного коду;

свідоцтва про народження дитини;

документа, що підтверджує інвалідність.

Розмір виплати становить 2 тисячі гривень на дорослу людину та 3 тисячі гривень на дитину чи особу з інвалідністю.

Деталі отримання такої допомоги можна дізнатися за номером телефону:

гаряча лінія Мінреінтеграції: 15-48;

гаряча лінія уповноваженого з питань ВПО: (066) 813-62-39.

Нагадаємо, 18 квітня на засіданні Кабінету міністрів України створено координаційний штаб із питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також ми писали, що в Україні з 18 квітня поновили прийом заявок на міжнародні виплати по 6,6 тис. грн. Йдеться про грошову допомогу від УВКБ ООН.