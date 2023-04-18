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Міжнародні виплати по 6,6 тис. грн: українці знову можуть подавати заявки

18 квітня 2023 08:50
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Міжнародні виплати по 6,6 тис. грн українці знову можуть подавати заявки
Українські внутрішні переселенці з дітьми. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 18 квітня поновили прийом заявок на міжнародні виплати по 6,6 тис. грн. Йдеться про грошову допомогу від УВКБ ООН.

Про це йдеться на офіційній сторінці організації.

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Хто може отримати підтримку від ООН

Фінансова програма допомоги орієнтована на вразливі категорії осіб ВПО, постраждалих від військових дій та тих, хто повернувся до своїх постійних місць проживання в певні регіони України.

На фіндопомогу можуть претендувати сім'ї, які не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій, та мають дохід, що не перевищує 5,4 тис. грн на одну людину, а також належать до таких категорій і критеріїв вразливості:

  • внутрішні переселенці, які переїхали після 24 лютого 2022 року;
  • громадяни, які не виїздили після 24 лютого, й постраждали від воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях;
  • особи, які через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, та вже повернулися додому, зокрема, і з-за кордону.

УВКБ ООН встановив обов’язкові критерії вразливості для усіх трьох вищезазначених категорій:

  • родина, де є один з батьків з дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і більше);
  • сім’я, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старші) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома неповнолітніми дітьми;
  • родина з однією або кількома громадянами з особливими потребами;
  • прийомні родини, які опікуються дітьми без супроводу, дітьми, розлученими з батьками.

Йдеться про тримісячні виплати по 2,2 тис. грн.

В організації пояснили, що до 18 квітня реєстрація була тимчасово припинена з технічних причин. Про деталі програми та можливість участі можна дізнатися за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" обіцяє деяким українцям додаткову грошову підтримку. Йдеться про тих громадян, хто отримав фінансову допомогу від міжнародних організацій через цей банк.

Також ми писали, що у Польщі для українських біженців діє програма фінансової допомоги, за якою можна отримати до 18 тис. гривень. Поновив реєстрацію на грошові виплати німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

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