Переселенцям знову доступна низка важливих послуг — що змінилося

Тепер усі ВПО можуть оформлювати звичайне паперове пенсійне / Фото: google.com

Український уряд дозволив внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року, замість пенсійного посвідчення у вигляді електронної платіжної картки (ЕПП), оформлювати звичайне паперове пенсійне. Це дасть можливість отримати низку послуг.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Зміни в оформленні пенсійних посвідчень

Раніше переселенцям, які мали такий статус до повномасштабної війни, не могли виготовляти паперові пенсійні посвідчення, а тільки електронні в Ощадбанку. Тоді як цей банк перестав виготовляти такі посвідчення з початку повномасштабної війни. ВПО, які отримали цей статус після 24 лютого, таких проблем не мали.

Тепер скасували дію абзацу третього пункту першого постанови уряду від 05.11.2014 № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам", яким передбачено, що для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, що водночас є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його е-підпису.

Цей пункт скасували на весь час дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після припинення чи скасування.



Таким чином, за зверненням таких громадян їм зможуть оформлювати паперові пенсійні посвідчення.

Що це дасть пенсіонерам-переселенцям

Зокрема, наявність пенсійного посвідчення надасть право на:

виїзд за кордон для осіб з інвалідністю;

безплатний проїзд у громадському транспорті;

пільги на купівлю лікарських засобів;

санаторно-курортне лікування;

послуги соціально-побутового забезпечення;

трудові пільги;

право на обслуговування в касах, на підприємствах, що надають послуги населенню, без черг;

пільги та знижки у деяких розважальних закладах.

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" обіцяє деяким українцям додаткову грошову підтримку. Йдеться про тих громадян, хто отримав фінансову допомогу від міжнародних організацій через цей банк.

Також ми писали, що у Польщі для українських біженців діє програма фінансової допомоги, за якою можна отримати до 18 тис. гривень. Поновив реєстрацію на грошові виплати німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.