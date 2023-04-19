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Денежная помощь до 3 тыс. гривен: в правительстве обещают расширить выплаты

19 апреля 2023 09:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь — в правительстве обещают расширить выплаты ВПЛ
Эвакуированные граждане Укрзализныцей. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине финансовую помощь будут выплачивать эвакуированным гражданам из опасных районов не только поездами, но и автобусами. Правительство усовершенствовало механизм выплаты такой помощи.

Речь идет о постановлении №1195 Кабинета Министров Украины (КМУ).

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Как получить выплаты

Как отмечается, чтобы получить средства, жители опасных территорий должны заранее сообщить об эвакуации органы местной власти, которые представляют соответствующие списки на выплаты в областную военную администрацию.

В конечном пункте получить средства можно на основе:

  • документа, удостоверяющего личность;
  • идентификационного кода;
  • свидетельства о рождении ребенка;
  • документа, подтверждающего инвалидность.

Размер выплаты составляет 2 тысячи гривен на взрослого человека и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Детали такой помощи можно получить по телефону:

  • горячая линия Минреинтеграции: 15-48;
  • горячая линия уполномоченного по вопросам ВПЛ: (066) 813-62-39.

Напомним, 18 апреля на заседании Кабинета министров Украины создан координационный штаб по вопросам обеспечения реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также мы писали, что в Украине с 18 апреля возобновили прием заявок на международные выплаты по 6,6 тыс. грн. Речь идет о денежной помощи УВКБ ООН.

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