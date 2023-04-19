Денежная помощь — в правительстве обещают расширить выплаты ВПЛ

Денежная помощь до 3 тыс. гривен: в правительстве обещают расширить выплаты
В Украине финансовую помощь будут выплачивать эвакуированным гражданам из опасных районов не только поездами, но и автобусами. Правительство усовершенствовало механизм выплаты такой помощи.
Речь идет о постановлении №1195 Кабинета Министров Украины (КМУ).
Как получить выплаты
Как отмечается, чтобы получить средства, жители опасных территорий должны заранее сообщить об эвакуации органы местной власти, которые представляют соответствующие списки на выплаты в областную военную администрацию.
В конечном пункте получить средства можно на основе:
- документа, удостоверяющего личность;
- идентификационного кода;
- свидетельства о рождении ребенка;
- документа, подтверждающего инвалидность.
Размер выплаты составляет 2 тысячи гривен на взрослого человека и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Детали такой помощи можно получить по телефону:
- горячая линия Минреинтеграции: 15-48;
- горячая линия уполномоченного по вопросам ВПЛ: (066) 813-62-39.
Напомним, 18 апреля на заседании Кабинета министров Украины создан координационный штаб по вопросам обеспечения реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Также мы писали, что в Украине с 18 апреля возобновили прием заявок на международные выплаты по 6,6 тыс. грн. Речь идет о денежной помощи УВКБ ООН.