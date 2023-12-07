Деньги от UNHCR Ukraine — кто имеет право на 5,8 тыс. гривен

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Часть украинцев может оформить пособие от УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сумма составляет 5,8 тысяч гривен в месяц на одного человека.

Об этом идет речь в Телеграмм-канале УВКБ ООН в Сумской области.

Читайте также:

Кто имеет право на помощь от UNHCR Ukraine

Как отмечается, на этой неделе мобильная бригада БФ "Право на защиту" по сбору информации по получению денежной помощи от УВКБ ООН будет работать в Сумской области.

Выплаты будут предоставляться тем гражданам, которые еще ни разу не получали финпомощь от международных организаций, а также имеют ежемесячный доход менее 5,4 тыс. гривен на одного человека.

Заявители должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

семьи с пожилыми людьми, которым более 55 лет;

семьи, заботящиеся о лицах с особыми потребностями;

семьи, занимающиеся приемными детьми.

Какую сумму могут получить украинцы

По данным организации, граждане, зарегистрировавшиеся с 1 октября по 31 декабря 2023 года, получат по 3,6 тыс. гривен, а также дополнительно в рамках подготовки к зиме по 2,22 тыс. гривен на каждого члена семьи. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев.

Заявки могут подавать внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переехавшие в эту область после 24 февраля 2022 года, а также вернувшиеся на постоянное место жительства после вынужденного перемещения из-за вторжения РФ.

Какие документы необходимы

При подаче заявки необходимо предоставить следующие документы:

индивидуальный налоговый номер;

документ для удостоверения личности;

справка внутренне перемещенного лица;

IBAN банковской карты;

свидетельство о рождении детей;

документ по опеке над ребенком;

удостоверение/медицинская справка об инвалидности (хронической болезни).

Источник: UNHCR Ukraine

Больше о выплатах

Напомним, Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты по поддержке социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.

Также мы писали, что в Украине Пенсионный фонд может принять решение о приостановлении выплат пенсий или о полном прекращении выплат пенсионерам. Озвучены случаи, когда это может произойти.