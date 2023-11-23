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Денежная помощь от World Vision — кто получит выплаты в 11 тыс. гривен

23 ноября 2023 11:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для украинцев — кто может получить деньги от World Vision
Деньги в руках. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.

Об этом сообщает издание Today.ua.

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Подробнее о выплатах от World Vision

World Vision является международной, гуманитарной и христианской некоммерческой организацией, представленной почти в 100 странах мира. Она уже около 70 лет занимается программами защиты детей, семей и общин от бедности и неравенства.

Как отмечается, материальную помощь могут получить украинцы. Однако подавать заявки смогут только уязвимые категории граждан, проживающие в одной из областей.

Оформить помощь в 3,6 тыс. гривен на человека на три месяца могут жители Николаевской области. То есть, максимально можно получить до 10,8 тыс. гривен на одного члена семьи.

При этом обязательно нужно соответствовать определенным условиям. Человек, в частности, должен принадлежать к категории уязвимых, иметь статус временно перемещенного лица. Также важно, чтобы гражданин до этого не получал деньги от международных организаций за последние три месяца. В приоритете следующие семьи:

  • если ее возглавляет одинокая женщина или отец;
  • есть беременная женщина или роженица;
  • граждане преклонных лет;
  • несовершеннолетние дети;
  • лица с хроническими заболеваниями;
  • люди с ограниченными возможностями.

Получить деньги могут некоторые местные жители. Речь идет о тех, кто пострадал во время войны, не получал помощь последние три месяца, или те, кто разместил у себя дома переселенцев.

Больше о помощи

Напомним, в Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь по оплате аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг. Такую возможность дает один из благотворительных фондов.

Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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