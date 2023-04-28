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Грошове забезпечення мобілізованих: як працює механізм виплат

28 квітня 2023 23:13
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Грошове забезпечення мобілізованих — як працює механізм виплат
Військовослужбовці ЗСУ під час війни в Україні. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українським мобілізованим військовослужбовцям на передовій нараховують до заробітної плати спеціальні доплати. Виплати здійснюються через Міністерство оборони України та місцеві органи влади.

Про те, який існує механізм виплат, пояснили у Міністерстві оборони України.

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Як виплачують гроші мобілізованим

За інформацією Міноборони, заробітну платню для військових щомісячно виплачують з урахуванням періоду, коли захисник перебував на службі.

Примітно те, що якщо боєць має, окрім зарплати за несення служби, ще додатковий дохід, то зарплату виплачують за принципом "про порівняння" — додатковий прибуток відраховують від загальної зарплатні за службу.

Виплачують кошти мобілізованим на банківські картки. Проте буває так, що виплати затримуються через технічні проблеми з переказом або через затримку з боку органів, що здійснюють їх. Вирішувати такі питання слід у місцевих органів влади.

Окрім загальної зарплатні військовим можуть доплачувати ще й компенсацію за військову службу. Йдеться про витрати на:

  • харчування;
  • проживання;
  • транспорт.

Види доплат військовим

В Україні існує три види доплат військовим: 30, 50 та 100 тис. грн. При цьому кожна виплата розрахована на певні категорії військовослужбовців.

Доплату у 30 тис. грн виплачують військовим, які проходять службу на територіях, що занесені до районів ведення бойових дій. Список цих районів щомісяця визначає Головнокомандувач.

Виплати 50 тисяч грн стосуються тих, хто виконує бойові завдання в складі, як правило, військового управління, штабу, тобто здійснює оперативне управління підрозділами.

Доплата у 100 тис. грн стосується тих військових, хто перебуває на першій лінії зіткнення.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували для тих, хто перебуває далеко за межами бойових дій.

Згодом в Україні парламент повернув військовим скасовану доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Надбавки військовим мають виплачувати за рахунок економії на скороченні заробітних плат для державних службовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат). Однак до Верховної Ради одразу внесли блокуючу постанову щодо законопроєкту №8312, авторства народного депутата від "Голосу" Володимира Цабаля.

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