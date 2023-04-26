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Зарплата військових: деякі українці мають право переоформити на себе виплати бійців

26 квітня 2023 14:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплата військових — деякі українці мають право переоформити на себе виплати бійців
Військовослужбовець Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про можливість переоформлення грошового забезпечення військовослужбовця на рідних. Йдеться про випадки, коли боєць зник безвісти.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Як рідним переоформити зарплату

У відомстві зазначають, що родина зниклого безвісти військового може отримувати його заробітну плату після підтвердження факту зникнення.

Для того, щоб оформити грошове забезпечення зниклого безвісти військового, рідним потрібно звернутися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Там необхідно отримати бланк заяви. Це можна зробити безпосередньо у військкоматі або ж у регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти.

У Мінреінтеграції додали, що також потрібно зібрати наступний пакет документів для переоформлення виплат:

  • ксерокопії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я, по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування); 
  • довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті); 
  • копія свідоцтва про шлюб (за наявності); 
  • копія свідоцтва про народження дітей (за наявності); 
  • копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.

Скасування доплат у лютому

В Україні після початку війни військовим, які не беруть участь у бойових діях, почали виплачувати щомісячну додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень, однак з 1 лютого поточного року виплати скасували.

Днями народні депутати проголосували за обмеження до 67 тис. грн зарплати держслужбовців та керівників держпідприємств до закінчення терміну воєнного стану.

"Грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, окрім органів місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року", — йдеться в ухваленому законопроєкті №8312.

Заощаджені кошти планують спрямувати на відновлені доплати українським військовослужбовцям, а також доплати працівникам ДСНС і поліцейським у 30 тисяч гривень. При цьому у Податковому комітеті зауважують, що коштів вистачить лише на 2% від потреби. Виплати військовим поновлять, тільки-но знайдуть додаткові джерела фінансування.

Нагадаємо, у березні поточного року на заробітні плати українських військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували менше коштів, ніж у попередні місяці. На ці цілі витратили 67,3 млрд гривень.

Також ми писали, що в Україні існує три види доплат військовим: 30, 50 та 100 тис. гривень. При цьому кожна виплата розрахована на певні категорії військовослужбовців. Українцям пояснили, хто тепер може претендувати на отримання доплати.

 

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