Зарплата військових: деякі українці мають право переоформити на себе виплати бійців
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про можливість переоформлення грошового забезпечення військовослужбовця на рідних. Йдеться про випадки, коли боєць зник безвісти.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Як рідним переоформити зарплату
У відомстві зазначають, що родина зниклого безвісти військового може отримувати його заробітну плату після підтвердження факту зникнення.
Для того, щоб оформити грошове забезпечення зниклого безвісти військового, рідним потрібно звернутися у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Там необхідно отримати бланк заяви. Це можна зробити безпосередньо у військкоматі або ж у регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти.
У Мінреінтеграції додали, що також потрібно зібрати наступний пакет документів для переоформлення виплат:
- ксерокопії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я, по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);
- довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
- копія свідоцтва про шлюб (за наявності);
- копія свідоцтва про народження дітей (за наявності);
- копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.
Скасування доплат у лютому
В Україні після початку війни військовим, які не беруть участь у бойових діях, почали виплачувати щомісячну додаткову грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень, однак з 1 лютого поточного року виплати скасували.
Днями народні депутати проголосували за обмеження до 67 тис. грн зарплати держслужбовців та керівників держпідприємств до закінчення терміну воєнного стану.
"Грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, окрім органів місцевого самоврядування) нараховуються у розмірі, що не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року", — йдеться в ухваленому законопроєкті №8312.
Заощаджені кошти планують спрямувати на відновлені доплати українським військовослужбовцям, а також доплати працівникам ДСНС і поліцейським у 30 тисяч гривень. При цьому у Податковому комітеті зауважують, що коштів вистачить лише на 2% від потреби. Виплати військовим поновлять, тільки-но знайдуть додаткові джерела фінансування.
Нагадаємо, у березні поточного року на заробітні плати українських військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували менше коштів, ніж у попередні місяці. На ці цілі витратили 67,3 млрд гривень.
Також ми писали, що в Україні існує три види доплат військовим: 30, 50 та 100 тис. гривень. При цьому кожна виплата розрахована на певні категорії військовослужбовців. Українцям пояснили, хто тепер може претендувати на отримання доплати.