Денежное обеспечение мобилизованных — как работает механизм выплат

Военнослужащие ВСУ во время войны в Украине. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Украинским мобилизованным военнослужащим на передовой начисляют к заработной плате специальные доплаты. Выплаты производятся через Министерство обороны Украины и местные органы власти.

О том, какой существует механизм выплат, объяснили в Министерстве обороны Украины.

Читайте также:

Как выплачивают деньги мобилизованным

По информации Минобороны, заработную плату для военных выплачивают ежемесячно с учетом периода, когда защитник находился на службе.

Примечательно, что если боец имеет, кроме зарплаты за несение службы, еще дополнительный доход, то зарплату выплачивают по принципу "о сравнении" — дополнительную прибыль отчисляют от общей зарплаты за службу.

Выплачивают средства мобилизованным на банковские карты. Однако бывает так, что выплаты задерживаются из-за технических проблем с переводом или из-за задержки со стороны осуществляющих их органов. Решать такие вопросы следует у местных органов власти.

Кроме общей зарплаты, военным могут доплачивать еще и компенсацию за военную службу. Речь идет о расходах на:

питание;

проживание;

транспорт.

Виды доплат военным

В Украине существует три вида доплат военным: 30, 50 и 100 тыс. грн. При этом каждая выплата рассчитана на определенные категории военнослужащих.

Доплату в 30 тыс. грн выплачивают военным, которые проходят службу на территориях, занесенных в районы ведения боевых действий. Список этих районов ежемесячно определяет Главнокомандующий.

Выплаты 50 тысяч грн касаются тех, кто выполняет боевые задания в составе, как правило, военного управления, штаба, то есть осуществляет оперативное управление подразделениями.

Доплата в 100 тыс. грн касается военных, которые находятся на первой линии столкновения.

Напомним, с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен были отменены для тех, кто находится далеко за пределами боевых действий.

Впоследствии в Украине парламент вернул военным отмененную доплату в размере 30 тысяч гривен. Прибавки военным должны выплачивать за счет экономии на сокращении заработных плат для государственных служащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат). Однако в Верховную Раду сразу внесли блокирующее постановление о законопроекте №8312, авторстве народного депутата от "Голоса" Владимира Цабаля.