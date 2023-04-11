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Гуртова вартість пального зростає: які ціни на АЗС

11 квітня 2023 14:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гуртова вартість пального зростає — які ціни на АЗС
Автозаправна станція / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні фіксують зростання гуртових цін на пальне. Зокрема, на початку квітня вартість автомобільних партій бензину А-95 підскочила на 1 грн/л, а дизельного палива — на 0,75 грн/л.

Такі дані моніторингу наводить Консалтингова група "А-95".

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Як свідчать дані моніторингу, бензинові партії за тиждень зросли на 1-1,5 грн/л.
 
Так, пропозиції "п'ятірки" у південних та західних регіонах країни перебували в межах 33,5-37 грн/л, на півночі та в центрі А-95 продають дорожче — за 35-39 грн/л. Вартість А-92 за тиждень впала на 0,75 грн/л, до 32,5 грн/л, однак це переважно ресурс внутрішнього виробництва.

Партії дизпалива останніми днями пропонувалися в середньому за 37,5 грн/л, а торгували ним у цінових межах 34,25-39,5 грн/л. Це на 1-1,5 грн/л більше порівняно з тижнем раніше.

Ціни на АЗС

11 квітня у роздрібі АЗС продають A-95+ за 48,89 грн/л, A-95 — за
46,92 грн/л, A-92 — за 45,73 грн/л, ДП — 46,96 грн/л, автогаз —
21,58 грн/л.

Графіка: Консалтингова група "А-95"

Нагадаємо, в Україні з 1 липня поточного року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки. Українців попереджають, що ціни на автозаправних станціях на бензин, дизель та автомобільний газ можуть змінитися.

Експерти вважають, що більшість імпортного палива в Україні становить російське, яке прикривається сертифікатами про походження з інших держав. Вартість фрахту з турецького порту становить 70-80 доларів. На думку учасників ринку, такі "вигідні" умови у регіоні могли виникнути тільки, якщо це дизпальне, походженням з росії.

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