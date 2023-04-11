Оптовая стоимость горючего растет — какие цены на АЗС

Автозаправочная станция / Фото: google.com

В Украине фиксируют рост оптовых цен на горючее. В частности, в начале апреля стоимость автомобильных партий бензина А-95 подскочила на 1 грн/л, а дизельного топлива — на 0,75 грн/л.

Такие данные мониторинга приводит Консалтинговая группа "А-95".

Читайте также:

Как изменились оптовые цены на топливо

Как свидетельствуют данные мониторинга, бензиновые партии за неделю выросли на 1-1,5 грн/л.



Так, предложения "пятерки" в южных и западных регионах страны находились в пределах 33,5-37 грн/л, на севере и в центре А-95 продавали дороже — за 35-39 грн/л. Стоимость А-92 за неделю упала на 0,75 грн/л, до 32,5 грн/л, однако это преимущественно ресурс внутреннего производства.

Партии дизтоплива в последние дни предлагались в среднем по 37,5 грн/л, а торговали им в ценовых пределах 34,25-39,5 грн/л. Это на 1-1,5 грн/л больше по сравнению с неделей раньше.

Цены на АЗС

11 апреля в рознице АЗС продают A-95+ по 48,89 грн/л, A-95 — по

46,92 грн/л, A-92 — по 45,73 грн/л, ДТ — 46,96 грн/л, автогаз —

21,58 грн/л.

Графика: Консалтинговая группа "А-95"

Напомним, в Украине с 1 июля текущего года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки. Украинцы предупреждают, что цены на автозаправочных станциях на бензин, дизель и автомобильный газ могут измениться.

Эксперты считают, что большинство импортного топлива в Украине составляет российское, прикрываемое сертификатами о происхождении из других государств. Стоимость фрахта из турецкого порта составляет 70-80 долларов. По мнению участников рынка, такие "выгодные" условия в регионе могли возникнуть только, если это дизтопливо, происхождением из России.