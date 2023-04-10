Бензин в Україні — як повернення податків змінить ціни на АЗС

Бензин може подорожчати на 10 грн/л. Фото: google.com

В Україні з 1 липня поточного року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки. Українців попереджають, що ціни на автозаправних станціях на бензин, дизель та автомобільний газ можуть змінитися.

Про це розповідають ЗМІ експерти паливного ринку.

Читайте також:

Боротьба за повернення податків

Очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев днями нагадав, що з липня пільгового податку на додану вартість на пальне більше не буде. Він стверджує, що зниження ПДВ на пальне з 20% до 7% мало стримати ціни, однак це виявилося не так.

"З 1 липня ПДВ на пальне поновиться до довоєнних ставок. Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це ніяк не вплинуло на ціну пального. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", — додав голова Податкового комітету.

Водночас думки щодо необхідності підвищення податку на пальне розділилися. Народні депутати на чолі з Дмитром Разумковим (з міжфракційного об’єднання "Розумна політика") зареєстрували у Верховній Раді України (ВРУ) законопроєкт № 9174, покликаний відтермінувати рішення про підвищення податків. Вони переконані, що скасування пільгового режиму оподаткування пального є передчасним і вдарить по бізнесу через зростання цін.

"Український бізнес продовжує страждати від руйнівних наслідків російської агресії. Хоча й вдалося забезпечити стабільне електропостачання, однак ця стабілізація відбулась доволі нещодавно. При цьому не усунено ризику повторно виведення з ладу енергетичної системи внаслідок масових балістичних атак", — стверджують автори закону.

Як зміниться вартість пального

На думку експерта, директора енергетичних програм у Центрі Разумкова Володимира Омельченка, повернення рівня ПДВ до 20% вплине на ринок нафтопродуктів, ціни зростуть помітно. Зокрема, вартість зміниться так:

бензин — на 10 грн/л.;

дизельне паливо — на 7 грн/л.;

автомобільний газ — до 3 грн/л.;

При цьому такий рівень зростання цін на пальне можливий за умови, що світові ціни на нафту залишатимуться без змін. Однак, нафта намітила тенденцію до подорожчання.

Нагадаємо, за словами експертів, в Україні найближчого місяця цінова ситуація на ринку пального не зміниться навіть на тлі посівної кампанії. Зростання попиту не буде відчутним через великі запаси пального.

Експерти вважають, що більшість імпорту палива в Україні становить російське, яке прикривається сертифікатами про походження з інших держав. Вартість фрахту з турецького порту становить 70-80 доларів. На думку учасників ринку, такі "вигідні" умови у регіоні могли виникнути тільки, якщо це дизпальне, походженням з росії.