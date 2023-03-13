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HSBC скуповує банки за безцінь: що відбувається

13 березня 2023 12:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
HSBC скуповує банки за безцінь — що відбувається
Фінустанову Silicon Valley Ban продали за 1 фунт
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Британський HSBC, що вважається одним із найбільших європейських банків, придбав місцеву "дочку" фінустанови Silicon Valley Ban за безцінь. Банк, який днями зазнав краху, продали за 1 фунт.

Про це пише видання Financial Times.

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Деталі угоди

Зазначається, що головний виконавчий директор Ноель Квінн брав участь у переговорах з прем'єром Британії Ріші Сунаком, який наразі перебуває у Штатах на переговорах з питань оборони.

Канцлер британського Казначейства Джеремі Хант виступив за продаж збанкрутілого банку, щоб уникнути великої інтервенції уряду для захисту вкладників.

"Сьогодні вранці уряд і Банк Англії сприяли приватному продажу банку Силіконової долини HSBC. Депозити будуть захищені, без витрат коштів платників податків", — повідомив Хант у Twitter.

У Банку Англії, який раніше попереджав про плани оголосити цей банк неплатоспроможним після краху його материнської компанії, повідомили, що вжили необхідні заходи "для стабілізації SVB UK, забезпечення безперервності банківських послуг та мінімізації порушень у технологічній сфері (ринку криптовалют).

Продаж банку був "цілком конкурентним" процесом, де брали участь кілька сторін, зацікавлених у купівлі банку. Купити фінустанову хотіли також OakNorth і Bank of London.

SVB UK має 3,3 тис. британських клієнтів, серед яких стартапи, венчурні компанії та фонди. Більшість мають депозити, менші за 85 тис. фунтів стерлінгів, які підпадають під фінансове гарантування. Загалом має 6,7 млрд фунтів стерлінгів депозитів і 5,5 млрд фунтів кредитів.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах закривають чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.

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