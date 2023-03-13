HSBC скупает банки за бесценок - что происходит

Финучреждение Silicon Valley Ban продали за 1 фунт

Британский HSBC, считающийся одним из крупнейших европейских банков, приобрел местную "дочку" финучреждения Silicon Valley Ban за бесценок. Банк, на днях потерпевший крушение, продали за 1 фунт.

Об этом пишет издание Financial Times.

Детали сделки

Отмечается, что главный исполнительный директор Ноэль Квинн принимал участие в переговорах с премьером Британии Риши Сунаком, который находится в Штатах на переговорах по вопросам обороны.

Канцлер британского Казначейства Джереми Хант выступил за продажу обанкротившегося банка во избежание большой интервенции правительства для защиты вкладчиков.

"Сегодня утром правительство и Банк Англии способствовали частной продаже банка Силиконовой долины HSBC. Депозиты будут защищены, без расходов средств налогоплательщиков", — сообщил Хант в Twitter.

В Банке Англии, который ранее предупреждал о планах объявить этот банк неплатежеспособным после краха его материнской компании, сообщили, что приняли необходимые меры для стабилизации SVB UK, обеспечения непрерывности банковских услуг и минимизации нарушений в технологической сфере (рынке криптовалют).

Продажа банка была "совершенно конкурентным" процессом, где участвовали несколько сторон, заинтересованных в покупке банка. Купить финучреждение хотели также OakNorth и Bank of London.

SVB UK имеет 3,3 тыс. британских клиентов, включая стартапы, венчурные компании и фонды. Большинство имеют депозиты менее 85 тыс. фунтов стерлингов, которые подпадают под финансовое гарантирование. В общей сложности имеет 6,7 млрд фунтов стерлингов депозитов и 5,5 млрд фунтов кредитов.

Напомним, в Соединенных Штатах закрывают очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии — Signature Bank.