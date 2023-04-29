Штрафи для водіїв — скільки доведеться заплатити за кермування в стані алкогольного сп'яніння

П'яний водій за кермом. Фото: Wikimedia Commons

В Україні посилюють покарання за порушення безпеки дорожнього руху. Нещодавно уряд вніс деякі зміни до порядку перевірки водіїв на стан наркотичного, алкогольного чи іншого сп’яніння.

Про це пише avtosota.

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Нові правила перевірки водіїв на алкоголь

За словами представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука, діють нові правила згідно з якими тепер перевірки мають проводитися на відеокамеру або в присутності двох свідків. Крім того, правоохоронці перевірятимуть вживання водіями наркотиків або лікарських препаратів, які можуть погіршити увагу та швидкість реакції.

Використання засобів відеофіксації тепер є обов’язковим під час перевірки на місці зупинки. Однак, якщо така техніка відсутня, огляд повинен проводитися в присутності двох свідків. Матеріали, зафіксовані на відео, обов’язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення.

Яка максимальна кількість алкоголю дозволена

Максимальна кількість алкоголю, дозволена в крові водія, становить 0,2 проміле, і будь-яке порушення цього ліміту тягне за собою штраф, а в деяких випадках — позбавлення посвідчення водія або навіть позбавлення волі.

Які покарання загрожують водіям у стані алкогольного сп'яніння

За перше правопорушення накладається штраф у розмірі 17 000 гривень, а водія позбавляють прав на 12 місяців.

Якщо водій вчинить друге правопорушення, штраф збільшиться до 34 000 гривень, а права вилучатимуться на три роки.

Третє порушення протягом року призведе до того, що водій втратить свій автомобіль, відбуде 15-денний арешт, сплатить штраф у розмірі 51 000 гривень і буде позбавлений права керування протягом десяти років.

Очікується, що нові правила набудуть чинності до кінця 2023 року після публікації четвертої директиви про права водія, яка має бути схвалена Європейським парламентом.

Нагадаємо, в Україні з листопада 2023 року можуть ввести нові штрафи для водіїв. Вони стосуватимуться вимоги переходу на зимову гуму, яка може стати обов'язковою.