Штрафы для водителей — сколько придется заплатить за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Пьяный водитель за рулем. Фото: Wikimedia Commons

В Украине ужесточаются наказания за нарушение безопасности дорожного движения. Недавно правительство внесло некоторые изменения в порядок проверки водителей на состояние наркотического, алкогольного или иного опьянения.

Об этом пишет avtosota.

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Новые правила проверки водителей на алкоголь

По словам представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука, действуют новые правила, согласно которым теперь проверки должны проводиться на видеокамеру или в присутствии двух свидетелей. Кроме того, правоохранители будут проверять употребление водителями наркотиков или лекарственных препаратов, которые могут ухудшить внимание и быстроту реакции.

Использование средств видеофиксации теперь обязательно во время проверки на месте остановки. Однако если такая техника отсутствует, осмотр должен проводиться в присутствии двух свидетелей. Материалы, запечатленные на видео, обязательно приобщаются к протоколу об административном правонарушении.

Какое максимальное количество алкоголя разрешено

Максимальное количество алкоголя, разрешенное в крови водителя, составляет 0,2 промилле, и любое нарушение этого лимита влечет штраф, а в некоторых случаях — лишение водительского удостоверения или даже лишение свободы.

Какие наказания угрожают водителям в состоянии алкогольного опьянения

За первое правонарушение налагается штраф в размере 17 000 гривен, а водителя лишают прав на 12 месяцев.

Если водитель совершит второе правонарушение, штраф увеличится до 34 000 гривен, а права будут изыматься на три года.

Третье нарушение в течение года приведет к тому, что водитель потеряет свой автомобиль, отбудет 15-дневный арест, уплатит штраф в размере 51 000 гривен и будет лишен права вождения в течение десяти лет.

Ожидается, что новые правила вступят в силу до конца 2023 года после публикации четвертой директивы о водительских правах, которая должна быть одобрена Европейским парламентом.

Напомним, в Украине с ноября 2023 года могут ввести новые штрафы для водителей. Они будут относиться к требованиям перехода на зимнюю резину, которая может стать обязательной.