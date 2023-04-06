Пенсию можно оформить дистанционно — как это сделать через Дія. Підпис

Как оформить пенсии через "Дія.Підпис": пошаговая инструкция
Украинские пенсионеры могут подавать заявления на назначение выплат дистанционно. Это возможно благодаря "Дія. Підпису".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как оформить пенсию онлайн
В ведомстве рассказали, что удаленно можно оформить пенсию, если есть квалифицированная электронная подпись (КЭП), а в случае ее отсутствия это можно сделать через "Дія.Підпис". Такая возможность предоставлена на сайте е-услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ)
Пошаговая инструкция:
- гражданин должен зарегистрироваться в приложении "Дія", активировав "Дія. Підпис";
- на сайте е-услуг Пенсионного Фонда выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";
- прочитать информацию и нажать "Вход";
- войти в личный кабинет с помощью "Дія. Підпис";
- в открывшемся окне "О пенсионном обеспечении" нажать вкладку "Заявление на назначение пенсии";
- согласиться на дистанционное информирование, выбрав способ получения уведомлений об обработке заявления;
- нажать "Продолжить", выбрав вид пенсии (как пример, "Пенсия по возрасту");
- заполнить анкету, дав согласие на передачу/обработку персональной информации;
- добавить скан-копии необходимых документов, список которых представлен перед формированием заявления.
После этого на экране появится заполненная форма заявления о назначении пенсии. При необходимости форму можно отредактировать.
В конце этого заявления нужно завизировать "Дія. Підписом" и отправить, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
Дистанционное изменение реквизитов
Также украинские пенсионеры могут дистанционно менять банковские реквизиты или адрес проживания для получения выплат на портале электронных услуг Пенсионного фонда.
Чтобы изменить выплатные реквизиты, необходимо:
- авторизоваться в собственном кабинете, введя квалифицированную электронную подпись или ID-банкинг;
- в боковой панели слева найти раздел "Пенсионерам";
- выбрать пункт "Внесение изменений в е-пенсионное дело";
- нажать "Заявление на смену выплатным реквизитам";
- внести все данные в поля заявления и добавить скан-копии документов (паспорт, идентификационный код, справки об открытом счете в финучреждении);
- дать согласие на передачу и обработку персональной информации;
- подписать заявление электронной подписью;
- отправить.
Напомним, мы писали, что в 2023 году пенсионерам продолжат производить доплаты даже несмотря на то, что общего повышения выплат не будет в связи с экономией средств на фоне войны. Речь идет о доплатах четырем категориям граждан.
В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.