Пенсию можно оформить дистанционно — как это сделать через Дія. Підпис

Это можно сделать на сайте е-услуг Пенсионного фонда

Украинские пенсионеры могут подавать заявления на назначение выплат дистанционно. Это возможно благодаря "Дія. Підпису".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В ведомстве рассказали, что удаленно можно оформить пенсию, если есть квалифицированная электронная подпись (КЭП), а в случае ее отсутствия это можно сделать через "Дія.Підпис". Такая возможность предоставлена на сайте е-услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ)



Пошаговая инструкция:

гражданин должен зарегистрироваться в приложении "Дія", активировав "Дія. Підпис";

на сайте е-услуг Пенсионного Фонда выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";

прочитать информацию и нажать "Вход";

войти в личный кабинет с помощью "Дія. Підпис";

в открывшемся окне "О пенсионном обеспечении" нажать вкладку "Заявление на назначение пенсии";

согласиться на дистанционное информирование, выбрав способ получения уведомлений об обработке заявления;

нажать "Продолжить", выбрав вид пенсии (как пример, "Пенсия по возрасту");

заполнить анкету, дав согласие на передачу/обработку персональной информации;

добавить скан-копии необходимых документов, список которых представлен перед формированием заявления.

После этого на экране появится заполненная форма заявления о назначении пенсии. При необходимости форму можно отредактировать.

В конце этого заявления нужно завизировать "Дія. Підписом" и отправить, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Дистанционное изменение реквизитов

Также украинские пенсионеры могут дистанционно менять банковские реквизиты или адрес проживания для получения выплат на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Чтобы изменить выплатные реквизиты, необходимо:

авторизоваться в собственном кабинете, введя квалифицированную электронную подпись или ID-банкинг;

в боковой панели слева найти раздел "Пенсионерам";

выбрать пункт "Внесение изменений в е-пенсионное дело";

нажать "Заявление на смену выплатным реквизитам";

внести все данные в поля заявления и добавить скан-копии документов (паспорт, идентификационный код, справки об открытом счете в финучреждении);

дать согласие на передачу и обработку персональной информации;

подписать заявление электронной подписью;

отправить.

Напомним, мы писали, что в 2023 году пенсионерам продолжат производить доплаты даже несмотря на то, что общего повышения выплат не будет в связи с экономией средств на фоне войны. Речь идет о доплатах четырем категориям граждан.

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.