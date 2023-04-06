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Как оформить пенсии через "Дія.Підпис": пошаговая инструкция

6 апреля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсию можно оформить дистанционно — как это сделать через Дія. Підпис
Это можно сделать на сайте е-услуг Пенсионного фонда
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские пенсионеры могут подавать заявления на назначение выплат дистанционно. Это возможно благодаря "Дія. Підпису".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В ведомстве рассказали, что удаленно можно оформить пенсию, если есть квалифицированная электронная подпись (КЭП), а в случае ее отсутствия это можно сделать через "Дія.Підпис". Такая возможность предоставлена на сайте е-услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ)

Пошаговая инструкция:

  • гражданин должен зарегистрироваться в приложении "Дія", активировав "Дія. Підпис";
  • на сайте е-услуг Пенсионного Фонда выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";
  • прочитать информацию и нажать "Вход";
  • войти в личный кабинет с помощью "Дія. Підпис";
  • в открывшемся окне "О пенсионном обеспечении" нажать вкладку "Заявление на назначение пенсии";
  • согласиться на дистанционное информирование, выбрав способ получения уведомлений об обработке заявления;
  • нажать "Продолжить", выбрав вид пенсии (как пример, "Пенсия по возрасту");
  • заполнить анкету, дав согласие на передачу/обработку персональной информации;
  • добавить скан-копии необходимых документов, список которых представлен перед формированием заявления.

После этого на экране появится заполненная форма заявления о назначении пенсии. При необходимости форму можно отредактировать.

В конце этого заявления нужно завизировать "Дія. Підписом" и отправить, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Дистанционное изменение реквизитов

Также украинские пенсионеры могут дистанционно менять банковские реквизиты или адрес проживания для получения выплат на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Чтобы изменить выплатные реквизиты, необходимо:

  • авторизоваться в собственном кабинете, введя квалифицированную электронную подпись или ID-банкинг;
  • в боковой панели слева найти раздел "Пенсионерам";
  • выбрать пункт "Внесение изменений в е-пенсионное дело";
  • нажать "Заявление на смену выплатным реквизитам";
  • внести все данные в поля заявления и добавить скан-копии документов (паспорт, идентификационный код, справки об открытом счете в финучреждении);
  • дать согласие на передачу и обработку персональной информации;
  • подписать заявление электронной подписью;
  • отправить.

Напомним, мы писали, что в 2023 году пенсионерам продолжат производить доплаты даже несмотря на то, что общего повышения выплат не будет в связи с экономией средств на фоне войны. Речь идет о доплатах четырем категориям граждан.

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

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