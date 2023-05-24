Пенсії в Україні — як отримати на 25% більше

Жінка та чоловік літнього віку. Фото: Freepik

Деякі українські пенсіонери можуть змінити вид своєї виплати на більш вигідний. Різниця може становити 25%.

Про це розповідають фахівці профільного видання Napensii.ua.

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Зміна виду пенсії

Йдеться про виплату, які отримують громадяни у зв'язку з інвалідністю, та пенсію за віком. Також мова йде про зміну пенсії за віком на пенсію у зв'язку з втратою годувальника чи інвалідністю. Проте, перш ніж змінити вид пенсії, потрібно здійснити попередні розрахунки, і перейти на більш вигідні виплати.

Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо особі належить пенсія з інвалідності, то до стажу додатково має зараховуватися період із дати встановлення інвалідності до дати досягнення пенсійного віку. Проте якщо громадянин має намір перейти на пенсійну виплату за віком, то додатковий стаж не враховуватимуть.

Пенсію за інвалідністю призначають у тому випадку, якщо громадянин втратив повну чи часткову працездатність через хворобу (зокрема, каліцтво, не пов’язане з роботою, інвалідність з дитинства) за наявності стажу, що передбачено ст. 32 закону України.

Підрахунки розміру пенсій

Розмір пенсії для інвалідів третьої групи становить лише половину суми пенсії за віком, тобто 1934 грн. Проте якщо у жінки вік перевищує 65 років зі стажем у 30 років, або у чоловіка такого ж віку зі стажем у 35 років, то мінімальна пенсійна виплата становитиме 40% від мінімальної зарплатні, тобто 2,6 тис. грн. Тому у такому разі варто перейти на пенсію за віком, адже сума більша за умови наявності необхідної кількості стажу.

Однак для пенсіонерів першої та другої групи інвалідності розмір виплат вищий. Таким пенсіонерам радять оформлювати пенсію за інвалідністю, а не за віком. Як приклад, інваліди другої групи отримують 90% мінімальної пенсійної виплати за віком, а інваліди першої групи - 100% пенсії за віком. Тобто 2,34 тис. проти 2,6 тис. грн.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про запуск механізму, покликаного збільшити розмір майбутніх виплат. Йдеться про добровільні страхові внески.

Також ми писали, що українські громадяни втрачають стаж, на основі якого встановлюють майбутні пенсійні виплати, через неправильні записи в трудових книжках. Пенсія залежить від чіткого дотримання вимог заповнення цих документів.