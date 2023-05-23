Українці отримують менші пенсії через помилки у трудовій

Трудова книжка в руках. Фото: google.com.ua

Українські громадяни втрачають стаж, на основі якого встановлюють майбутні пенсійні виплати, через неправильні записи в трудових книжках. Пенсія залежить від чіткого дотримання вимог заповнення цих документів.

Про те, через які помилки можна втратити частину пенсії, розповідають юристи.

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Як зазначають фахівці, Пенсійний фонд України (ПФУ) має право відмовити у зарахуванні деяких періодів робочого стажу, якщо на сторінках трудової книжки будуть внесені відомості з порушенням норм Інструкції про порядок ведення трудових книжок. Так, людина може втратити частину стажу, якщо буде порушене наступне:

всі записані відомості у трудовій книжці мають вноситися після видання наказу (розпорядження), проте не пізніше тижневого терміну, тоді як в разі звільнення — у дату звільнення;

вся інформація має бути виконана арабськими цифрами (число та місяць двозначними). Як приклад, якщо працівника прийняли на роботу 5 січня 1993 року, то в його трудовій книжці має бути вказано "05.01.1993" і не інакше;

записи повинні виконуватися акуратно, ручкою кульковою чи з пером, чорнилом чорного, синього чи фіолетового кольорів, мають бути завірені печаткою запис про звільнення, дані про нагородження та заохочення.

Юристи зауважують, що відмову Пенсійного фонду у зарахуванні певного часу у страховий стаж через неправильно заповнену трудову книжку можна оскаржити у суді та визнати такі дії незаконними.

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Нагадаємо, українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.