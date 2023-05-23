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Українці отримають більші пенсії: ПФУ розповів про дієвий механізм

23 травня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії можуть бути більші — ПФУ розповів про дієвий механізм
Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про запуск механізму, покликаного збільшити розмір майбутніх виплат. Йдеться про добровільні страхові внески.

Про це поінформували у ПФУ.

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Хто може робити добровільні внески

Так, українці можуть купувати страховий стаж для своєї пенсії. Дана функція стане в нагоді для:

  • громадян, які працюють за кордоном, проте хочуть отримувати українську пенсію у майбутньому;
  • осіб передпенсійного віку, у яких не вистачає страхового стажу для пенсії;
  • працівників, у котрих низькі офіційні доходи, проте добровільні внески збільшили б майбутню пенсію.

Як зробити страхові внески

Для того, щоб почати робити добровільні страхові внески, спочатку потрібно укласти договір із Пенсійним фондом. Це можна зробити дистанційно за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), "Дія.Підпису" чи системи GOV.ID.

Громадянин має право самостійно визначити:

  • тривалість сплати внесків;
  • періодичність таких виплат;
  • розмір страхових внесків.

Як зазначається, для незастрахованих осіб місяць зараховуватимуть до страхового стажу, а для застрахованих — збільшено заробітну плату для обчислення пенсії.

"Спрощений механізм добровільної участі громадян у системі пенсійного страхування дозволяє впливати на розмір пенсії, яка буде призначена людині у майбутньому, після досягнення пенсійного віку, оскільки, за нових умов, добровільно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування можуть лише особи, які не отримують пенсію, тобто не є пенсіонерами. Якщо людина вже отримує пенсію, то новий механізм сплати добровільних внесків не для неї. Натомість збільшити пенсійні виплати пенсіонера можна, за допомогою благодійних пожертв. У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70 % суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові, а решта 30 % — як фінансовий ресурс на фінансування пенсій інших пенсіонерів.", — пояснили в ПФУ.

Суми страхових внесків зараховуватимуть за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок ПФУ.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні активно готуються до впровадження накопичувальної пенсійної системи. Вона передбачає обов'язкову плату внесків і роботодавцем, і працівниками.

Також ми писали, що в Україні влітку пенсіонери отримають більше. Перерахують виплати працюючим пенсіонерам, починаючи з 1 квітня, проте виплатять тільки з червня 2023 року. Також з 1 липня пенсії проіндексують для державних службовців, наукових працівників, працівників органів місцевого самоврядування.

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