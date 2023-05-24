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Как получить на 25% большую пенсию: нюансы видов выплат

24 мая 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — как получить на 25% больше
Женщина и мужчина пожилого возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые украинские пенсионеры могут сменить вид своей выплаты на более выгодный. Разница может составить 25%.

Об этом рассказывают специалисты профильного издания Napensii.ua.

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Смена вида пенсии

Речь идет о выплате, которую получают граждане в связи с инвалидностью, и пенсии по возрасту. Также речь идет об изменении пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца или инвалидностью. Однако, прежде чем изменить вид пенсии, нужно произвести предварительные расчеты и перейти на более выгодные выплаты.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если лицу принадлежит пенсия по инвалидности, то в стаж дополнительно должен засчитываться период с даты установления инвалидности до даты достижения пенсионного возраста. Однако если гражданин намерен перейти на пенсионную выплату по возрасту, то дополнительный стаж не будет учитываться.

Пенсию по инвалидности назначают в том случае, если гражданин потерял полную или частичную трудоспособность по болезни (в частности, увечье, не связанное с работой, инвалидность с детства) при наличии стажа, что предусмотрено ст. 32 закона Украины.

Подсчет размера пенсий

Размер пенсии для инвалидов третьей группы составляет всего половину суммы пенсии по возрасту, то есть 1934 грн. Однако если у женщины возраст превышает 65 лет со стажем в 30 лет или у мужчины такого же возраста со стажем в 35 лет, то минимальная пенсионная выплата составит 40% от минимальной зарплаты, то есть 2,6 тыс. грн. Поэтому в таком случае следует перейти на пенсию по возрасту, ведь сумма больше при наличии необходимого количества стажа.

Однако для пенсионеров первой и второй группы инвалидности размер выплат выше. Таким пенсионерам советуют оформлять пенсию по инвалидности, а не по возрасту. Как пример, инвалиды второй группы получают 90% минимальной пенсионной выплаты по возрасту, а инвалиды первой группы — 100% пенсии по возрасту. То есть 2,34 тыс. против 2,6 тыс. грн.

Больше о пенсиях

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о запуске механизма, призванного увеличить размер будущих выплат. Речь идет о добровольных страховых взносах.

Также мы писали, что украинские граждане теряют стаж, на основе которого устанавливают будущие пенсионные выплаты из-за неправильных записей в трудовых книжках. Пенсия зависит от четкого соблюдения требований заполнения этих документов.

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