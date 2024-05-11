Українська пенсія в окупації — як отримати виплати на ТОТ

Літній чоловік. Фото: росЗМІ

Українським пенсіонерам, які залишилися на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, продовжують виплачувати пенсію на поточний рахунок. Проте для тих, хто отримував пенсію через Укрпошту, існують інші процедури та вимоги.

Про це представники громадської організації "Донбас SOS" розповіли 24 Каналу.

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Як платять пенсію на ТОТ

У повідомлені сказано, що після початку повномасштабного вторгнення Урядом було прийнято постанову, в якій було врегульовано особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану.

Таким чином, було врегульовано питання стосовно того, що робити тим пенсіонерам, які залишились в окупації після 24 лютого 2022 року.

Важливо зазначити, що виплата пенсій може здійснюватися або на поточні банківські рахунки, або через Укрпошту.

"У випадку одержання пенсії на карту суттєвих змін для пенсіонерів, які залишились на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), не відбулось. Адже кошти продовжували зараховуватись, головне їх знімати або переводити на інший рахунок", — пояснила одна із юристок "Донбас SOS".

У зв'язку з втратою технічної можливості Укрпошти доставляти пенсії на окуповані території, Пенсійний фонд передбачив перерахування пенсій на поточні рахунки, які відкриваються в банку за зверненням до органів ПФУ без отримання від одержувачів заяв щодо відкриття рахунку.

"Таким чином, пенсіонерам, які залишились на окупованих після 24 лютого 2022 року територіях, було відкрито без їх відома рахунки в Ощадбанку, на які продовжувала нараховуватись пенсія", — додали в громадській організації.

Як отримати пенсію на ТОТ

Для отримання коштів особа повинна звернутися до банку та укласти договір банківського рахунка. Якщо пенсіонер бажає отримувати виплати на інший банківський рахунок, йому доведеться звернутися до органу Пенсійного фонду та подати письмове звернення з реквізитами іншого рахунку. Однак звернення на окупованих територіях можливі лише у форматі онлайн через електронний портал ПФУ.

"Проте на практиці ми бачимо іншу ситуацію (до нашої організації звертаються такі пенсіонери чи їх родичі з окупованих територій)", —кажуть в "Донбас SOS".

Пенсіонери не мають можливості виїхати через складну безпекову ситуацію і відсутність пунктів пропуску, тому можуть не знати про відкриття рахунків за ініціативою Пенсійного фонду та не звертатися до банку для укладення договору. Важливо зауважити, що якщо пенсіонер не звернувся протягом 6 місяців до Пенсійного фонду чи банку, зараховані на рахунки кошти можуть бути повернені ПФУ.

Як відновити виплати пенсії

На початку серпня 2023 року були внесені зміни, які стосувалися способів відновлення виплат для пенсіонерів. Основні кроки для відновлення пенсії:

Подати заяву на поновлення виплат пенсії. Заяву можна надіслати в електронному вигляді через електронний портал Пенсійного фонду України. Для подання заяви потрібна авторизація на порталі будь-яким доступним способом (за логіном і паролем, за ЕЦП або "Дія.Підпис"). У заяві необхідно вказати реквізити банківського рахунку для зарахування пенсії. Якщо у пенсіонера немає відкритого рахунку в українському банку, можна відкрити такий рахунок дистанційно в одному з банків, наприклад, у Приватбанку, monobank, А-Банку та інших. Потім треба пройти процедуру встановлення особи, щоб Пенсійний фонд переконався, що пенсіонер живий. Це можна зробити двома дистанційними способами: пройти відеоідентифікацію або авторизуватись на порталі Пенсійного фонду з використанням "Дія.Підпис". В цьому випадку додатково проходження відеоідентифікації не потрібно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова Ощадбанк спростила процедуру ідентифікації особи власника рахунку для пенсіонерів-переселенців. Йдеться про тих, кому зупинили виплату пенсій через ігнорування вимоги підтвердити дані.

Ми також писали, що в рамках майбутнього оновленого законодавства під час призначення пенсійних виплат українцям, які працювали за кордоном, почнуть зараховувати страховий стаж, набутий в інших країнах. Відомо, як рахуватимуть закордонний стаж.