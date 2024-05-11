Украинская пенсия в оккупации — как получить выплаты на ВОТ

Пожилой человек. Фото: росСМИ

Украинским пенсионерам, оставшимся на временно оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года, продолжают выплачивать пенсию на текущий счет. Однако для тех, кто получал пенсию по Укрпошті, существуют другие процедуры и требования.

Об этом представители общественной организации "Донбасс SOS" рассказали 24 каналу.

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В сообщении говорится, что после начала полномасштабного вторжения Правительством было принято постановление, в котором были урегулированы особенности выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения.

Таким образом, был урегулирован вопрос о том, что делать тем пенсионерам, которые остались в оккупации после 24 февраля 2022 года.

Важно отметить, что выплата пенсий может производиться либо на текущие банковские счета, либо через Укрпочту.

"В случае получения пенсии на карту существенных изменений для пенсионеров, оставшихся на временно оккупированных территориях (ТОТ), не произошло. Ведь средства продолжали засчитываться, главное их снимать или переводить на другой счет", — пояснила одна из юристок "Донбасс SOS".

В связи с утратой технической возможности Укрпочты доставлять пенсии на оккупированные территории, Пенсионный фонд предусмотрел перечисление пенсий на текущие счета, которые открываются в банке по обращению в органы ПФУ без получения от получателей заявлений об открытии счета.

"Таким образом, пенсионерам, оставшимся на оккупированных после 24 февраля 2022 года территориях, были открыты без их ведома счета в Сбербанке, на которые продолжала начисляться пенсия", — добавили в общественной организации.

Как получить пенсию на ВОТ

Для получения средств лицо должно обратиться в банк и заключить договор банковского счета. Если пенсионер хочет получать выплаты на другой банковский счет, ему придется обратиться в орган Пенсионного фонда и подать письменное обращение с реквизитами другого счета. Однако обращения на оккупированных территориях возможны только в формате онлайн через электронный портал ПФУ.

"Однако на практике мы видим другую ситуацию (в нашу организацию обращаются такие пенсионеры или их родственники с оккупированных территорий)", — говорят в "Донбасс SOS".

Пенсионеры не имеют возможности выехать из-за сложной ситуации безопасности и отсутствия пунктов пропуска, поэтому могут не знать об открытии счетов по инициативе Пенсионного фонда и не обращаться в банк для заключения договора. Важно заметить, что если пенсионер не обратился в течение 6 месяцев в Пенсионный фонд или банк, зачисленные на счета средства могут быть возвращены ПФУ.

Как восстановить выплаты пенсии

В начале августа 2023 года были внесены изменения, касающиеся способов возобновления выплат для пенсионеров. Основные шаги по восстановлению пенсии:

Подать заявление на возобновление выплат пенсии. Заявление можно послать в электронном виде через электронный портал Пенсионного фонда Украины. Для подачи заявления требуется авторизация на портале любым доступным способом (по логину и паролю, по ЭЦП или "Дія.Підпис"). В заявлении нужно указать реквизиты банковского счета для зачисления пенсии. Если у пенсионера нет открытого счета в украинском банке, можно открыть такой счет дистанционно в одном из банков, например, Приватбанке, monobank, А-Банке и других. Затем нужно пройти процедуру установления личности, чтобы Пенсионный фонд убедился, что пенсионер жив. Это можно сделать двумя дистанционными способами: пройти видеоидентификацию или авторизироваться на портале Пенсионного фонда с использованием "Дія.Підпис". В этом случае дополнительно прохождения видеоидентификации не требуется.

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение Ощадбанк упростило процедуру идентификации лица владельца счета для пенсионеров-переселенцев. Речь идет о тех, кому остановили выплату пенсий из-за игнорирования требования подтвердить данные.

Мы также писали, что в рамках будущего обновленного законодательства при назначении пенсионных выплат украинцам, работавшим за границей, начнут засчитывать страховой стаж, приобретенный в других странах. Известно, как считать заграничный стаж.