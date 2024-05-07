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Пенсії для біженців — як рахуватимуть закордонний стаж

7 травня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії та стаж — відомо, як рахуватимуть виплати біженців
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В рамках майбутнього оновленого законодавства під час призначення пенсійних виплат українцям, які працювали за кордоном, почнуть зараховувати страховий стаж, набутий в інших країнах. Відомо, як рахуватимуть закордонний стаж.

Про це йдеться у матеріалах Мінсоцполітики.

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Проблеми з виплатами пенсіонерів через війну з РФ

Йдеться про ухвалений законопроєкт  №9453, що розв’язує одразу кілька проблемних питань щодо призначення пенсій, які мають українці через початок повномасштабної війни. Так, Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресоркою. Контакти та документообіг між держустановами — зокрема, Пенсійними фондами — припинились, а обмін документами, які засвідчують тривалість стажу та суми заробітку став неможливий.

Через це громадяни, які переїхали з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, не підпадали під вимогу закону з підтвердження факту, що не отримують виплати від Пенсійних органів РФ, і не могли претендувати на українську пенсію.

Також обидві країни вийшли з угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян у питанні пенсійного забезпечення. Через це українці, які частину свого професійного життя працювали в Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість зарахувати відповідні періоди такої роботи до страхового стажу в Україні. Це, своєю чергою, призвело до обмеження пенсійних прав, а також розмірів пенсії чи взагалі позбавлення права на призначення пенсії.

Зарахування закордонного стажу

Новий законопроєкт вирішить ці суттєві проблеми у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, спростить механізм поновлення виплати пенсій для кримчан, скасує вимогу отримання даних від російського Пенсійного фонду.

Тепер громадяни, які переїхали з Криму, можуть лише подати заяву, де треба вказати, що не отримують пенсії в Криму і бажають її отримувати в Україні. Для розрахунку пенсій можна надати трудову книжку чи пенсійну справу (якщо є). Жодних підтверджень від ПФУ країни-агресорки не потрібно.

Також для визначення права на пенсію будуть враховувати стаж, отриманий в інших країнах, навіть якщо з країною немає угоди щодо пенсійного забезпечення.

Таким чином, людині після повернення з-за кордону, де працювала, зможуть зарахувати період роботи в країні для визначення права на призначення пенсійних виплат в Україні в 60, 63 або 65 років. Потрібно буде лише надати в ПФУ документ, де підтверджується робота за межами країни.

Для встановлення розміру пенсії почнуть враховувати тільки внески/ЄСВ, що були сплачені в Україні (так званий пропорційний принцип нарахування пенсій). Розмір пенсії буде залежати від кількості сплачених в Україні страхових внесків (чим більше, тим більша сума пенсій) та стажу роботи, який громадянин отримав до 1 січня 2024 року, а для часу виходу на пенсію будуть враховувати роботу як в Україні, так і за межами країни.

До страхового стажу під час призначення пенсії в Україні не зараховуватимуть лише роботу на країну-агресора після 2014 року.

"Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади", — пояснили у Міністерстві.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що у квітні 2024 року пенсіонерам, які на своєму заслуженому відпочинку продовжують працювати, підвищили розмір виплат, зважаючи на нову кількість страхового стажу. Однак оновлені виплати отримають не одразу.

Також ми писали, що в Україні на законодавчому рівні змінили умови для нарахування пенсійних виплат. Зокрема, збільшилась кількість причин для припинення виплати грошей.

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