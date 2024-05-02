Ощадбанк пропонує спрощену ідентифікацію для пенсіонерів

Чоловік пенсійного віку з телефоном. Фото: Shutterstock

Державна фінустанова "Ощадбанк" спростила процедуру ідентифікації особи власника рахунку для пенсіонерів-переселенців. Йдеться про тих, кому зупинили виплату пенсій через ігнорування вимоги підтвердити дані.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Спрощена ідентифікація в Ощадбанку

Там зазначають, що з 30 квітня внутрішньо переміщені особи — клієнти Ощадбанку мають право пройти ідентифікацію через звичайний відеодзвінок до контакт-центру банку.

Також можливістю можуть скористатися громадяни, яким обмежили доступ до коштів на рахунку, однак не можуть фізично відвідати відділення фінустанови з об’єктивних причин.

Для того, щоб підтвердити особу у такий спосіб, необхідно погодити призначення відеодзвінка. Це можна зробити, перейшовши за посиланням та обравши зручну дату та час.

При цьому для відеодзвінка не вимагають введення жодних персональних даних чи реквізити платіжних карток (повний номер картки, термін дії, ПІН-код, одноразові ОТР-паролі для підтвердження фіноперацій в інтернеті).

У Міністерстві з питань реінтеграції додали, що отримати подальші інструкції можна після реєстрації на сайті банку.

Джерело: Ощадбанк

Припинення виплат пенсіонерам-ВПО

За вимогами, пенсіонери зі статусом внутрішньо переміщеної особи, отриманим до 24 лютого 2022 року, мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня цього року. Для проходження відповідної перевірки відвели дев'ять місяців. Таким чином держава хотіла пересвідчитись, що кошти надходять саме тим, кому вони призначені.

Проте таку вимогу виконали лише 228,4 тис. пенсіонерів, а в деяких областях ідентифікацію не пройшла половина таких осіб. Через це у квітні 2024 року виплати пенсіонерам, які не виконали вимогу з проходження ідентифікації, призупинили. Кошти зараз зберігаються на розрахункових рахунках. Їх перерахують — тільки-но громадяни пройдуть ідентифікацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, парламент ухвалив законопроєкт про внесення змін до деяких законів про пропорційне обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за кордоном. Відтепер під час призначення пенсій буде враховуватися стаж українців, який вони отримали за кордоном.

Також повідомлялося, що українське законодавство надає право громадянам обирати з-поміж різних видів пенсій. Зокрема, можна перейти на виплату за віком, за інвалідністю чи у зв'язку із втратою годувальника.