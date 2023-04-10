Як працює сьогодні енергосистема України: дані від уряду

Обмеження для споживачів електроенергії сьогодні відсутні. Фото: niss.gov.ua

У понеділок, 10 квітня, енергосистема України працює без обмежень споживачів. Генерація із запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

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Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

У повідомленні зазначається, що протягом останньої доби відновлено електропостачання 8 тисяч абонентів у Донецькій області, 1 тисячі абонентів у Сумській та Харківській областях.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко підписав наказ, який дозволить відновити експорт електроенергії в умовах профіциту потужності.

Також повідомлялося, що енергосистема України вже готується до наступної зими та можливих терористичних атак. За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, все залежатиме від чотирьох ключових компонентів: фізичного захисту енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінансів для цього.