Как работает сегодня энергосистема Украины: данные от правительства

Ограничения потребителей электроэнергии сегодня отсутствуют. Фото: niss.gov.ua

В понедельник 10 апреля энергосистема Украины работает без ограничений потребителей. Генерация с запасом обеспечивает потребности потребителей по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

В сообщении отмечается, что за последние сутки возобновлено электроснабжение 8 тысяч абонентов в Донецкой области, 1 тысячи абонентов в Сумской и Харьковской областях.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал приказ, позволяющий возобновить экспорт электроэнергии в условиях профицита мощности.

Также сообщалось, что энергосистема Украины уже готовится к следующей зиме и возможным террористическим атакам. По словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, все будет зависеть от четырех ключевых компонентов: физической защиты энергообъектов, восстановления генерации, оборудования и финансов для этого.