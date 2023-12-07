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Як пройти ідентифікацію пенсіонерам, які стали ВПО до початку повномасштабної війни — роз’яснення

7 грудня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Як пройти ідентифікацію пенсіонерам, які стали ВПО
Українська пенсіонерка.Фото: Укрінформ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року, можуть пройти ідентифікацію кількома способами.

Відповідне роз’яснення наводить Міністерство соціальної політики.

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Як пенсіонерам пройти ідентифікацію

Якщо пенсіонер перебуває на підконтрольній Україні території, — він може відвідати будь-яке відділення Ощадбанку.

Якщо він перебуває за межами України чи на тимчасово окупованих територіях, ідентифікацію можна пройти:

  • авторизувавшись в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України  за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис"  ("Дія ID"). Його можна створити за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
  • або звернутись до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документу про посвідчення факту, що особа є живою. Отриманий документ, разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії, написаною в довільній формі,  треба надіслати поштовим відправленням територіальному органу Пенсійного фонду України  за місцем  перебування на обліку. 

Цю заяву  можна також подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. До неї необхідно додати якісну скановану копію документу про посвідчення факту, що особа є живою, з використанням електронного цифрового підпису.

Тому відвідування дипломатичної установи НЕ є обов'язковим, набагато зручніше пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів, не виходячи з дому.

Навіщо взагалі пенсіонерам ідентифікуватись

Вимога фізичної ідентифікації не є нововведенням, норма діяла в Україні протягом майже 20-ти років.

Вона є загальноприйнятою  міжнародною практикою, необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені.

Абсолютна більшість українських  пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат не зважали на дію цієї норми, оскільки проходили фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертав уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію.

Для однієї невеликої категорії громадян останні 3 роки не застосовувалася норма проходження фізичної ідентифікації.  А саме: протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, які  стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації.

Тобто ця норма відновлена лише для тих пенсіонерів, які стали ВПО до початку повномасштабної війни. Для інших — вона діяла весь час.

Для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами ПІСЛЯ 24 лютого 2022 року, діють загальні правила фізичної ідентифікації. 

Відповідно до них, ідентифікація особи підтверджується під час доставки пенсії Укрпоштою особисто, а також уповноваженими банками, раз на рік, під час перерахування коштів людині на її картковий рахунок. 

Новини.LIVE повідомляли, що деяким категоріям ВПО автоматично продовжать виплати ще на пів року.

Писали й про те, коли краще звернутися за призначенням пенсії, щоб не втратити виплати.

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