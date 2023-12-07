Как пройти идентификацию пенсионерам, которые стали ВПЛ

Украинская пенсионерка. Фото: Укринформ

Украинские пенсионеры, ставшие внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года, могут пройти идентификацию несколькими способами.

Соответствующее разъяснение публикует Министерство социальной политики.

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Как пенсионерам пройти идентификацию

Если пенсионер находится на подконтрольной Украине территории, он может посетить любое отделение Ощадбанка.

Если он находится вне Украины или на временно оккупированных территориях, идентификацию можно пройти:

авторизовавшись в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID"). Ее можно создать с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг;

или обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины за получением документа об удостоверении факта, что гражданин жив. Полученный документ вместе с письменным заявлением о продлении выплаты пенсии, написанным в произвольной форме, следует отправить почтовым отправлением территориальному органу Пенсионного фонда Украины по месту нахождения на учете.

Это заявление можно также подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. К нему необходимо добавить качественную сканированную копию документа об удостоверении того факта, что гражданин жив, с использованием электронной цифровой подписи.

Поэтому посещение дипломатического учреждения не обязательно, гораздо удобнее пройти идентификацию с помощью цифровых инструментов, не выходя из дома.

Зачем вообще пенсионерам идентифицироваться

Требование физической идентификации не является нововведением, норма действовала в Украине почти 20 лет.

Она является общепринятой международной практикой, необходимой для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно тот человек, которому они были назначены.

Абсолютное большинство украинских пенсионеров и получателей социальных выплат не считались с действием этой нормы, поскольку проходили физическую идентификацию способом, который не привлекал внимания, например, обращаясь в банк за получением новой пластиковой карты. Или же идентификацию на практике осуществлял почтальон, вручая пенсию.

Для одной небольшой категории граждан в последние 3 года не применялась норма прохождения физической идентификации. А именно: в течение трех лет выплата пенсий пенсионерам, ставшим ВПЛ до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации.

То есть эта норма восстановлена только для тех пенсионеров, которые стали ВПЛ до начала полномасштабной войны. Для других она действовала все время.

Для пенсионеров, ставших внутренне перемещенными лицами ПОСЛЕ 24 февраля 2022 года, действуют общие правила физической идентификации.

Согласно им, идентификация лица подтверждается при доставке пенсии Укрпочтой лично, а также уполномоченными банками, раз в год, при перечислении средств человеку на его карточный счет.

Новини.LIVE сообщали, что некоторым категориям ВПЛ автоматически продолжат выплаты еще на полгода.

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